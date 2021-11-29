Американский аналитик предсказал США распад и хаос

Страны Запада начали заниматься самоуничтожением, главная проблема США состоит в навязчивой идее гегемонии. Такое мнение высказал американский журналист-аналитик Эрик Бест.

По его мнению, американцы даже не допускают мысли о том, что какое-либо государство может превзойти США в военной, политической и экономической сферах. Однако, по словам аналитика, совсем скоро наступит момент, когда американцы захотят убежать из страны, но будет поздно, поскольку границы закроют.

«Скорее всего наступит хаос, а потом, возможно, тоталитарный режим или власть сильной руки. Я точно не знаю, как будут развиваться события, но к этому все идет», — заявил Бест в интервью изданию Kupředu do minulosti.

По словам журналиста, подобная ситуация может произойти либо из-за ситуации с коронавирусом, либо из-за угрозы со стороны России и Китая.

«Лично мне кажется, и я уже говорил об этом, пусть и преждевременно, что Соединенные Штаты распадутся, и возникнет новое государство», — добавил он.

Ранее, 16 сентября, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предрек исчезновение США через три года. По его словам, с момента вступления в должность действующего американского лидера Джо Байдена страна «покатилась под откос так, как никогда раньше».

Ранее в августе эксперт издания The Economist Нил Фергюсон отметил, что крах американской гегемонии может обернуться большой мировой войной. По его словам, США станут заложником «мрачного» выбора: признать лидерство за Китаем или предпринять попытку отстоять свое положение.

Тогда же обозреватель журнала The National Interest Марк Кац назвал пять признаков того, что США как империя близки к закату и их гегемонии в мире приходит конец. В частности, по словам журналиста, на это указывает неспособность США одержать победу в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке.

В мае историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол также посчитал, что на сегодняшний день можно говорить об образовании триполярного мира из-за неспособности США конкурировать с Россией и Китаем одновременно. Он указал, что на фоне попыток Вашингтона противостоять Москве и Пекину КНР уже давно превратилась в «двигатель мировой экономики».