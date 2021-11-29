Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В Центре им. Гамалеи изучат эффективность «Спутника V» против «Омикрон»-штамма
Мир
Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России
Мир
В США предрекли широкое распространение штамма «Омикрон» по миру
Общество
Вирусолог допустил адаптацию человека к «Омикрону» и конец пандемии
Мир
В МИДе указали на искусственное нагнетание НАТО обстановки в Черном море
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Общество
В России изменится порядок выплат по беременности и родам
Общество
Путин назвал умершего Наумова мэтром отечественного кинематографа

Американский аналитик предсказал США распад и хаос

Американский аналитик Бест предсказал США распад и хаос
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Запада начали заниматься самоуничтожением, главная проблема США состоит в навязчивой идее гегемонии. Такое мнение высказал американский журналист-аналитик Эрик Бест.

Резервный ход: США и Китай начали наступление на рынок нефти
Экономические конкуренты играют на понижение

По его мнению, американцы даже не допускают мысли о том, что какое-либо государство может превзойти США в военной, политической и экономической сферах. Однако, по словам аналитика, совсем скоро наступит момент, когда американцы захотят убежать из страны, но будет поздно, поскольку границы закроют.

«Скорее всего наступит хаос, а потом, возможно, тоталитарный режим или власть сильной руки. Я точно не знаю, как будут развиваться события, но к этому все идет», — заявил Бест в интервью изданию Kupředu do minulosti.

По словам журналиста, подобная ситуация может произойти либо из-за ситуации с коронавирусом, либо из-за угрозы со стороны России и Китая.

«Лично мне кажется, и я уже говорил об этом, пусть и преждевременно, что Соединенные Штаты распадутся, и возникнет новое государство», — добавил он.

Ранее, 16 сентября, бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предрек исчезновение США через три года. По его словам, с момента вступления в должность действующего американского лидера Джо Байдена страна «покатилась под откос так, как никогда раньше».

Ранее в августе эксперт издания The Economist Нил Фергюсон отметил, что крах американской гегемонии может обернуться большой мировой войной. По его словам, США станут заложником «мрачного» выбора: признать лидерство за Китаем или предпринять попытку отстоять свое положение.

Тогда же обозреватель журнала The National Interest Марк Кац назвал пять признаков того, что США как империя близки к закату и их гегемонии в мире приходит конец. В частности, по словам журналиста, на это указывает неспособность США одержать победу в крупномасштабных и длительных военных операциях в Афганистане и Ираке.

В мае историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол также посчитал, что на сегодняшний день можно говорить об образовании триполярного мира из-за неспособности США конкурировать с Россией и Китаем одновременно. Он указал, что на фоне попыток Вашингтона противостоять Москве и Пекину КНР уже давно превратилась в «двигатель мировой экономики».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021