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В Совфеде заявили о нарушении США договоренностей при высылке дипломатов РФ

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Вынуждая российских дипломатов покинуть США, американская администрация нарушает ранее установленные договоренности. Об этом 30 ноября заявил в разговоре с «Лентой.ру» глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Американцы поставили такие условия, при которых достаточно большую группу наших дипломатов вынуждают покинуть территорию Штатов. Создаются условия, при которых мы не можем воспользоваться уже оговоренными количественными параметрами, и в этом плане США, конечно, нарушают установленные договоренности», — сказал он.

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В то же время сенатор заметил, что Вашингтон не имеет желания разрешить данный конфликт и прийти к нормальному взаимодействию дипломатических служб США и России, и назвал это большой проблемой.

Ранее во вторник посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США пытается ввести в заблуждение мировую общественность, преднамеренно искажая факты о высылке дипломатов РФ из Штатов. По его словам, американская оценка отъезда дипломатов не выдерживает критики. Антонов пояснил, что Вашингтон четко обозначил свои планы: в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий.

29 ноября представитель американского МИДа Джалина Портер заявила, что предстоящий в 2022 году отъезд более 50 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как высылку или карательную меру. По ее словам, Соединенные Штаты предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским. Однако она отметила, что Вашингтон продолжит консультации с Москвой по вопросам виз и пребывания дипломатов в обеих странах.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ответит на высылку 27 дипломатов из США, запланированную на 30 января 2022 года. По его словам, Соединенным Штатам стоит отказаться от подобной практики.

12 октября стало известно, что дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимности в вопросе выдачи виз».

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