Антонов уличил Госдеп в искажении фактов о высылке дипломатов РФ из США

Госдепартамент США пытается ввести в заблуждение мировую общественность, преднамеренно искажая факты о высылке дипломатов РФ из США, заявил во вторник, 30 ноября, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Нам приписывают то, что не имеет отношения к реальности. Дело обстоит с точностью до наоборот. Подчеркну, что именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне. Замечу, что в отношении других диппредставительств действует пятилетний период пребывания в США», — подчеркнул дипломат.

Таким образом он прокомментировал высказывание представителя американского внешнеполитического ведомства Джалины Портер о том, что отъезд 55 российских дипломатов из Соединенных Штатов нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру.

По словам российского посла, американская оценка отъезда дипломатов также не выдерживает критики. Антонов пояснил, что Вашингтон четко обозначил свои планы: в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий.

«Таким образом, речь идет о фактическом выдворении. Более того, США пытаются нарушить суверенное право Российской Федерации осуществлять по своему усмотрению кадровые назначения в свои диппредставительства», — заметил посол.

В то же время он выразил уверенность, что «при наличии доброй воли» все проблемы можно решить достаточно оперативно. Антонов пояснил, что Москва выступает за обнуление на взаимной основе всех рестрикций последних лет и призывает Вашингтон вернуться к международным обязательствам в отношении дипломатической собственности и нормальной практике функционирования дипмиссий.

«Наши предложения остаются на столе переговоров», — подытожил дипломат.

Ранее в понедельник Джалина Портер заявила, что предстоящий в 2022 году отъезд более 50 российских дипломатов из США нельзя рассматривать как высылку или карательную меру. По ее словам, Соединенные Штаты предъявляют российским дипломатам якобы такие же требования, какие Россия предъявляет американским. Однако она отметила, что Вашингтон продолжит консультации с Москвой по вопросам виз и пребывания дипломатов в обеих странах.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия ответит на высылку 27 дипломатов из США, запланированную на 30 января 2022 года. По его словам, Соединенным Штатам стоит отказаться от подобной практики.

12 октября стало известно, что дипломаты США и России договорились провести еще один раунд консультаций на тему функционирования своих дипломатических миссий. При этом американская сторона рассчитывает получить со стороны российских властей «паритет по числу персонала», а также «взаимности в вопросе выдачи виз».