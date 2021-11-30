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Рентабельность российского бизнеса достигла максимума с 2018 года

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Бизнес в первом полугодии 2021-го получил рекордную за 2,5 года прибыль от продаж. Его рентабельность достигла 12,5%, что стало максимальным значением со второго полугодия 2018-го. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Известий»).

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За январь–июнь 2021 года выручка крупных и средних предприятий от продажи товаров, работ и услуг составила 95,64 трлн рублей, а их прибыль — 10,64 трлн.

Наилучшие показатели зафиксированы в Карелии (69,5%), Еврейской автономной области (68,3%), Мурманской области (62,9%), Тыве (50,5%), Астраханской (50%) и Магаданской областях (47,1%). При этом в семи регионах рентабельность проданных товаров оказалась отрицательной, то есть предприятия понесли убытки. Худшие финансовые результаты показал бизнес в Амурской области (-27%), Ингушетии (-20,3%), Чечне (-5,5%), Севастополе (-4,4%) и Кабардино-Балкарии (-2,7%), говорится в исследовании.

По словам аналитиков, общий рост рентабельности обусловлен восстановлением мировой и российской экономики и резким увеличением стоимости сырьевых товаров. В лидерах роста среди отраслей — добыча ископаемых, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и строительство, оценили эксперты. Вместе с тем большинство специалистов обратили внимание на фактор высокой инфляции, который значительно снижает реальную рентабельность предпринимателей.

Рентабельность рассчитывается как соотношение полученной прибыли к себестоимости реализованных товаров и услуг. В исследовании были использованы данные Росстата о финансовом состоянии крупных и средних компаний со средним числом работников более 15 человек. Малый бизнес, государственные учреждения, банки, страховые и иные финансово-кредитные организации в исследовании не учитывались.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Прибыль вовремя: рентабельность бизнеса достигла максимума с 2018 года»

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