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Миротворцы РФ обеспечили безопасность при восстановлении ЛЭП в Карабахе

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Специалисты Центра гуманитарного реагирования миротворческого контингента РФ обеспечили безопасность работ при восстановлении 20 км линии электропередач (ЛЭП) вдоль линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщил представитель российских миротворцев Данил Никитин.

«Российским миротворческим контингентом выполняются мероприятия по обеспечению безопасности восстановления линий электропередач в Шушинском районе Нагорного Карабаха. Данный участок ЛЭП проходит вдоль линии разграничения сторон, в связи с этим администрация обратилась к нашему командованию с просьбой обеспечения безопасности восстановительных работ», — пояснил он.

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По его словам, дополнительно подключено более 150 фонарных столбов дорожного освещения.

Отмечается, что для выполнения задач по обеспечению безопасности в районах Нагорного Карабаха составляется график, согласно которому миротворцы отрабатывают запросы, поступившие через общественную приемную российского контингента в городе Степанакерте.

Ранее, 26 ноября, состоялась встреча президента России Владимира Путина с его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Сочи. Она была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

В ходе переговоров Путин отметил, что за год в Нагорном Карабахе сделано немало, но еще не все вопросы урегулированы. Со своей стороны, Алиев подчеркнул, что ситуация в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе стабильная. По его словам, они обеспечивают безопасность.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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