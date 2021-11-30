Россияне пожаловались на испорченные банками кредитные истории

Клиенты финансовых организаций жалуются на незаконные запросы в бюро кредитных историй (БКИ) и активно обращаются в суды. С такими жалобами граждан «Известия» ознакомились в популярных форумах (banki.ru и vc.ru).

По словам Юлии из Уфы, в начале ноября она подала две жалобы в Центробанк на «Открытие» за незаконные запросы ее данных в БКИ. У банка не было оснований запрашивать ее кредитную историю, а у бюро предоставлять их, рассказала она «Известиям», добавив, что планирует дальше пойти в суд за компенсацией. Другая участница спросила у форумчан совета, как «наказать» ВТБ, который без ее согласия только за август 2021-го запросил ее кредитную историю семь раз.

В ВТБ «Известиям» сообщили, что кредитные истории запрашиваются только с согласия клиента. Банк полностью работает в правовом поле, заверили там, а случаи технических ошибок минимальны. В ФК «Открытие» оперативно не ответили на запрос.

В Центробанке «Известиям» сообщили, что за 10 месяцев получили более 800 жалоб граждан на то, что их кредитная история запрашивалась и получалась кредиторами без их согласия. Согласно данным, опубликованным на сайте ЦБ, только за последний год в отношении «Открытия» регулятором было принято более 10 постановлений о привлечении к административной ответственности на основании ст. 14.29 КоАП РФ. В отношении ВТБ и МТС Банка — по пять аналогичных решений.

В ЦБ рекомендуют гражданам оспаривать неправомерно внесенные сведения или запросы, обращаясь в БКИ, так как вся информация, содержащаяся у них, может быть использована кредитором при принятии решения.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Нескромный запрос: банки массово портят кредитные истории россиян»