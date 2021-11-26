Воздушные займы: банкиры фиксируют стремительный рост выдач POS-кредитов онлайн

Россияне всё чаще берут POS-кредиты без посещения банковских офисов — онлайн. Портфели таких ссуд в общем объеме выдач потребительских займов растут двузначными значениями. Каковы причины популярности онлайн-займов и что ждет рынок в ближайшем будущем — разбирались «Известия».

Крупнейшие игроки сегмента POS-кредитования (кредитов на покупку товаров и услуг) фиксируют рост спроса на их получение в онлайн-режиме. Так, в Почта Банке, лидере этого рынка, за 9 месяцев 2021 года доля онлайн-кредитов выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество заявок на них увеличилось почти на 20%, сообщили «Известиям» в кредитном учреждении.

Растут показатели и у других банков, занимающих верхние строчки в списке лидеров сегмента POS-кредитования. В их числе — банк «Ренессанс Кредит», ОТП-банк и МТС-банк. По данным исследовательской кампании Frank RG, доля дистанционных POS-кредитов в целом по рынку составляет около 15–20% портфеля и в год она растет на 4–5 процентных пунктов. За последние три года доля онлайн-каналов в общих продажах POS-кредитов выросла с 6% в 2019 году до 17% в 2021-м.

Основным драйвером роста дистанционного канала POS-кредитования банкиры называют бурный рост количества интернет-магазинов и связанный с пандемией интерес россиян к онлайн-покупкам. Впрочем, рынок e-commerce стабильно растет уже на протяжении трех последних лет: если в 2016 году объем онлайн-продаж составлял 900 млрд рублей, то в 2020 достиг уже 2,7 млрд рублей и показал рост 59%, а в 2021 году — 3,8 млрд рублей и 41% соответственно.

По оценке вице-президента, директора по развитию партнерской сети Андрея Павлова, дальнейшему росту онлайн-кредитования будут способствовать сервисы удаленного оформления кредитов, когда покупатель полностью дистанционно и бесшовно подписывает документы по кредиту.

«Внедрение удаленной технологии оформления кредитов выгодно и эффективно абсолютно для всех сторон: и для покупателей, и для банка, и партнеров-ритейлеров. Для покупателя это удобство и быстрота покупки: он в первую очередь выберет тот банк, который предложит ему такую удаленную технологию, клиенту не нужно никуда идти, оформление кредита происходит «на диване». Для банка это фактор привлечения новых партнеров из числа e-com, увеличение выдач онлайн-кредитов и лояльность клиентов. И, наконец, удаленная технология будет способствовать росту продаж ритейлера, в том числе в кредит», — отметил Павлов.

Чеки растут

Сказывается на росте портфелей и увеличение среднего чека онлайн-покупок. По данным Почта Банка, средний размер кредита в web-канале в сравнении с прошлым годом вырос на 10% и составил 47 тыс. рублей. Как сообщил Алексей Вуколов, старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании «Связной», в этой сети средний чек на покупки онлайн в III квартале 2021 году относительно аналогичного периода прошлого года увеличился на 53%.

По словам Вуколова, именно переход большого трафика в онлайн и активное развитие электронной коммерции поспособствовало развитию финансовых услуг в онлайне, в частности POS-кредитования. Свои слова он подтверждает цифрами: в 2021 году рост кредитного оборота в онлайн в «Связном» составил 11%. В дальнейшем этот рост продолжится, уверен Алексей Вуколов, благодаря подключению новых партнеров, расширению портфеля кредитных продуктов и улучшению сервиса по части упрощения клиентского пути в получении кредита онлайн.

Будет расти и конкуренция среди банков за клиентов онлайн-площадок — уже сегодня магазины зачастую предоставляют варианты кредитов от нескольких финансовых организаций на выбор. «М.Видео-Эльдорадо» развивает собственную финтех-платформу, к которой подключено более 10 банков и кредитных организаций и предлагает покупателям короткую анкету для быстрого оформления кредита или рассрочки», — сообщили в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».

Справка «Известий» Справка «Известий» В 2020 году доля онлайн-торговли составила 9% от всего рынка ритейла (в 2019 году – 6%). За 2020 год в России было сделано 830 млн заказов в интернет-магазинах, это на 78% больше, чем в 2019 году. В 2021 году тенденция роста рынка e-commerce сохраняется, и согласно прогнозам, доля онлайн-торговли составит уже 12% от рынка ритейла, а в 2025 году будет равна 26% и в денежном выражении достигнет 10,9 трлн рублей. Фактически, каждый второй россиянин покупает что-нибудь в интернете минимум два раза в год. 77% онлайн-покупателей заказывают что-то минимум раз в месяц, а почти четверть — 23% — онлайн-покупателей заказывают что-то минимум раз в неделю. При этом рынок web-POS-кредитования в 2021 растет еще более высокими темпами, чем рынок e-commerce в целом (55% против 41%).

Новые ниши

Сегодня 80% рынка e-commerce составляют порядка 10 товарных категорий. Традиционно среди них лидируют цифровая и бытовая техника (28,2%), одежда и обувь (21%), инструменты и садовая техника (10,2%), мебель и товары для дома (9,6%). В 2021 году к ним добавились покупки спорттоваров, медицинских товаров и оплата образования.

В Почта Банке отметили, что в этом и следующем годах фокус POS-кредитования будет направлен на новые сегменты, такие как одежда и обувь, спорттовары, медицина и образование. Дополнительным импульсом является развитие POS-кредитования в интернет-гипермаркетах и маркетплейсах. В Почта Банке уверены, что именно эти сегменты станут основными драйверами онлайн-выдач товарных кредитов в ближайшие два-три года.

«Мы активно развиваем сотрудничество в этом направлении. Сейчас ведем переговоры с рядом крупных ритейлеров в сегменте e-commerce и в ближайшее время начнем выдавать POS-кредиты на ведущих маркетплейсах», — отметил Андрей Павлов. Кроме того, банк первым разработал программу кредитования быстровозводимых домов — это еще одна перспективная ниша для POS-кредитования в онлайне, считают в кредитной организации.

По словам экспертов, целевые займы на покупку быстровозводимых домов быстро стали популярны на фоне пандемии, и сейчас доля таких кредитов растет. По сравнению с ипотекой ставки таких кредитов выше, но зато POS-кредит на покупку дома оформляется скорее, с минимумом документов и не требует предоставления залога.

Новогодний бум

Этой осенью эксперты зафиксировали небольшое снижение объемов кредитных выдачи в связи с временным локдауном Москве и ряде других регионов. Сказывается и ужесточение мер в отношении необеспеченного кредитования со стороны регулятора. По данным Frank RG, в октябре российские банки выдали населению 1,8 млн кредитов наличными на 564,4 млрд рублей. По сравнению с сентябрем количество новых ссуд сократилось на 8,7%, а объем — на 10,6%. Объем новых POS-кредитов упал не столь значительно — на 3,3%, до 30,7 млрд рублей.

Сейчас банкиры ожидают возвращение темпов роста POS-бизнеса, в том числе и в онлайн-канале. Многие из них прогнозируют пик спроса на товарные кредиты в ноябре и декабре: скажется покупательская активность в ритейле накануне новогодних праздников, а также ажиотаж, связанный с распродажами в «черную пятницу».

Эксперты также считают, что по мере снятия коронавирусных ограничений и до момента наделения Банка России новыми ограничительными полномочиями по сдерживанию роста кредитного рынка спрос на займы будет оставаться повышенным. «До конца года банки будут стараться поддерживать текущий уровень выдач, в том числе предлагая различные акции и предложения», — сообщил РБК директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.



В целом же ожидается, что банки и дальше будут выдавать всё больше и больше онлайн-кредитов на покупку товаров, в том числе за счет сотрудничества с новыми интернет-магазинами. Некоторые банки для этого активно наращивают экспансию в регионы. «Почта Банк организовал прицельную адресную работу с региональными интернет-магазинами. В результате банк сегодня лидирует и по количеству партнеров, и по количеству заявок на web-кредиты», — сообщили «Известиям» в банке. Его примеру, по мнению экспертов, будут следовать и другие игроки этого сегмента рынка потребкредитования, а значит охват населения POS-кредитами будет расти.