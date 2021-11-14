Кто успел, кто опоздал: у россиян сократился спрос на рефинансирование

В банках фиксируют снижение спроса на программы перекредитования , выяснили «Известия», опросив крупные финансовые организации. Такая тенденция стала следствием роста ключевой ставки, отметили представители банков. В ряде из них отмечают сокращение показателей по рефинансированию как потребкредитов, так и ипотеки в диапазоне 20–40% . В ЦБ «Известиям» заявили, что в условиях увеличения ставок по вновь выдаваемым жилищным займам следует ожидать дальнейшего снижения спроса на программы перекредитования. Эксперты советуют в условиях экономической неопределенности и роста процентов брать взаймы на покупку только необходимых товаров и услуг .

Время роста

По мере постепенного повышения ключевой ставки интерес к программам рефинансирования как ипотеки, так и кредитов снижается , отметили представители опрошенных «Известиями» банков. В рамках возврата к нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ с марта по октябрь 2021-го шесть раз подряд повысил ключевую, скорректировав ее на последнем заседании сразу на 0,75 п.п., до 7,5%. Тогда как еще в начале весны этот показатель был на историческом минимуме в 4,25%.

Сокращение спроса на программы рефинансирования жилищных ссуд фиксируют в МТС Банке. По словам руководителя кластера розничного кредитования организации Ивана Барсова, в ипотеке размер процентной ставки играет первостепенное значение, поэтому вслед за ключевой привлекательность таких предложений для граждан уменьшилась. Изменений спроса на услуги перекредитования потребзаймов или других продуктов не наблюдается, добавил он.

― В связи с неоднократным повышением ключевого показателя и среднерыночной ставки по ипотеке в течение 2021-го снижается спрос на рефинансирование в целом, ― согласился старший вице-президент розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. ― Перекредитование жилищных ссуд в октябре сохранилось на уровне сентября, но по сравнению с таким же периодом 2020 года упало на 40% . Аналогичные показатели по потребзаймам некорректно сравнивать с прошлогодним, когда на все виды кредитов интерес был существенно ниже.

В крымском РНКБ отметили, что в октябре в сопоставлении с сентябрем 2021 года объем выданных кредитов увеличился на 16%, но по сравнению с таким же периодом прошлого года он уменьшился на 35% . Снижение обусловлено тем, что большая часть клиентов, которые ранее брали займы по повышенным ставкам, уже рефинансировали их год назад, когда они были ниже, объяснили в организации. При этом в РНКБ фиксируют рост заявок на перекредитование ипотеки, как по отношению к сентябрю, так и соответствующему периоду 2020-го.

Колебания спроса на программы рефинансирования наблюдают и в УБРиР. В банке рассказали: в октябре 2021-го по сравнению с прошлогодним наблюдается снижение выдач на 20% , что связано с минимальными ставками в 2020 году и их ростом в текущем.

В ВТБ поделились, что в сегменте ипотеки основная часть заемщиков успела переоформить кредиты под более низкий процент, поэтому пик программы пройден в первом полугодии на фоне исторически низких ставок. Интерес на рефинансирование потребкредитов сохраняется, добавили там.

Между тем рост спроса на услуги перекредитования видят в Газпромбанке, «Зените» и Абсолют Банке. По словам директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, если в сентябре доля рефинансирования ипотеки была 0,5%, то в октябре увеличилась до 1%, что также выше прошлогоднего показателя. Он уверен: этому способствовали ожидания клиентов по дальнейшему росту ставок и попытки успеть получить хорошие условия.

По данным «Сравни.ру», в конце сентября ставки на рефинансирование кредитов в крупных банках были в диапазоне 14,5–22%, в конце октября ― 15,9–22,9%. Ипотеки ― 8–11,2% и 8–11,9% соответственно.

Брать по необходимости

В Центробанке «Известиям» подтвердили снижение доли ипотечных кредитов на рефинансирование в совокупном объеме предоставленных ссуд. Она достигла пика в феврале этого года ― 13,6% и в дальнейшем постепенно снижалась, составив в сентябре 6,6% . В условиях увеличения ставок по вновь выдаваемым жилищным займам следует ожидать дальнейшее снижение доли кредитов по программам перекредитования, полагают в регуляторе.

В ближайшие месяцы интерес к рефинансированию ипотеки будет падать, в отношении потребкредитов до конца года спрос останется на высоком уровне, но в дальнейшем всё будет зависеть от ставок и тех ограничений, которые постепенно вводит ЦБ в области беззалоговых ссуд , уверен Дмитрий Алексеев из «Санкт-Петербурга». В Абсолют Банке, где пока фиксируют рост спроса на эту услугу, полагают, что в ноябре доля перекредитования должна вернуться к снижению. Переоформлять займы, открытые в 2020 году, сейчас выгодно для потребителя только в случае нужды в дополнительной сумме или уменьшения платежа , подчеркнули в УБРиР.

Главная польза рефинансирования заключается в улучшении условий по кредиту или ипотеке, сокращении общей суммы долга и ежемесячных платежей , напомнил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Он добавил, что в условиях роста ставок на рынке заемщик получает уже меньше выгоды от перекредитования . Также стоит учесть, что от такого продукта можно выиграть, воспользовавшись им на отрезке в первую треть или четверть времени обслуживания займа , отметил эксперт.

― Ставка рефинансирования зависит от ключевой, как и по кредитам в целом. Однако ожидать снижения базового показателя ЦБ раньше второй половины 2022-го не стоит , ― добавил он.

По словам аналитика «Финама» Игоря Додонова, новый раунд снижения ключевой ставки трудно предсказать, учитывая текущую ситуацию с инфляцией в стране и мире . В условиях экономической неопределенности и роста ставок стоит брать кредит на покупку только того, без чего в данный момент никак нельзя обойтись, советует он.