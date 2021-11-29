Зеленский уволил главу контрразведки Службы безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Руснака. Об этом сообщается на сайте президента страны 29 ноября.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в указе за подписью президента Зеленского.

Руснак возглавлял департамент контрразведки СБУ с сентября 2019 года. Причины его увольнения не сообщаются.

Ранее в этот день стало известно об уголовном деле по подготовке захвата власти в стране, которое возбудила СБУ. Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами действий с целью захвата государственной власти, говорится в сообщении ведомства.

26 ноября президент Украины сообщил о планируемом госперевороте, который готовился на 1–2 декабря. К этому акту, по мнению Зеленского, причастен бизнесмен Ринат Ахметов, а на само действо выделяются миллиарды долларов.

Также в начале ноября Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности СБУ Александра Куксу. Он отвечал за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц, в который по ошибке попал украинский актер Томусяк.