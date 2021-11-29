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Зеленский уволил главу контрразведки Службы безопасности Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Руснака. Об этом сообщается на сайте президента страны 29 ноября.

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«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины», говорится в указе за подписью президента Зеленского.

Руснак возглавлял департамент контрразведки СБУ с сентября 2019 года. Причины его увольнения не сообщаются.

Ранее в этот день стало известно об уголовном деле по подготовке захвата власти в стране, которое возбудила СБУ. Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами действий с целью захвата государственной власти, говорится в сообщении ведомства.

26 ноября президент Украины сообщил о планируемом госперевороте, который готовился на 1–2 декабря. К этому акту, по мнению Зеленского, причастен бизнесмен Ринат Ахметов, а на само действо выделяются миллиарды долларов.

Также в начале ноября Зеленский уволил начальника департамента защиты государственности СБУ Александра Куксу. Он отвечал за перечень представляющих угрозу национальной безопасности лиц, в который по ошибке попал украинский актер Томусяк.

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