Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на белорусско-польской границе. Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе», — сообщил Песков.

Кроме того, президенты обговорили предстоящий график контактов на различных уровнях.

24 ноября Путин в телефонном разговоре обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза. Стороны подчеркнули необходимость как можно скорее разрешить сложившуюся ситуацию.

21 ноября в МИД Франции призвали Россию вмешаться в ситуацию с мигрантами. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил, что у Путина тесные связи с Лукашенко, поэтому у него должны быть способы оказать давление на Минск.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.