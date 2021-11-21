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В МИД Франции призвали Россию вмешаться в ситуацию с мигрантами

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан надеется, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом он заявил 21 ноября в эфире радиостанции RTL.

«У Путина тесные связи с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко, так что у него должны быть способы оказать давление на Минск — дипломатического характера или какого-либо другого, ведь эти две страны связывает не только история и географическое соседство, но также экономическое и политическое сотрудничество. Так или иначе, но президент Путин обещал вмешаться в ситуацию, и я очень надеюсь, что он это сделает», — сказал Ле Дриан.

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Ранее, 19 ноября, Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили кризис на белорусско-польской границе.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя беседу двух лидеров, сообщил, что на данный момент пути выхода из миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши не найдены. Он подчеркнул, что для разрешения этой ситуации недостаточно общения Лукашенко и Путина, но очень важно продолжать прямые контакты между белорусским президентом и представителями стран Евросоюза.

18 ноября сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с польским лидером Анджеем Дудой и премьер-министром страны Матеушом Моравецким. В ходе беседы, комментируя миграционную проблематику, Макрон заявил о необходимости «сохранять давление» на Минск, а также продолжать работу с посредниками, которые способствуют нелегальным перемещениям мигрантов.

Перед этим, 15 ноября, Макрон провел телефонные переговоры с Путиным. В ходе беседы «оба президента договорились работать над деэскалацией миграционного кризиса». В этой связи французский лидер также попросил российского коллегу использовать свое влияние на Александра Лукашенко.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.

На данный момент беженцы покинули палаточные лагеря на границе и перешли в логистический центр, который предоставила белорусская сторона.

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