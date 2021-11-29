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Лукашенко заявил о сдерживании армии Белоруссии с помощью мигрантов

Лукашенко: Минск не останется в стороне в случае войны в Донбассе
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Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта РФ с Украиной. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 29 ноября на совещании в минобороны страны.

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«Наверное, [на Западе] переживают, что у нас стал меньше поток мигрантов, потому что использовали этих людей, мы это уже видим, чтобы решить свои внутренние проблемы и держать нас в напряжении. Они прекрасно понимают: если только Украина попробует развязать конфликт с Россией, в стороне Белоруссия не останется, поэтому белорусскую армию надо сдерживать, напрягать на западных рубежах», — цитирует его «БелТА».

По мнению президента, в ближайшее время его слова подтвердятся действиями Запада. Он отметил, что еще ранее поручал министру обороны и председателю Госпогранкомитета ни в коем случае не поддаваться на провокации и не провоцировать столкновения и конфликты, одновременно министру обороны и начальнику генштаба вооруженных сил было поручено подготовить план ответа на возможную агрессию и противоправные действия в отношении Белоруссии.

По словам Лукашенко, Запад понимает, что если опять развяжет конфликт в Донбассе или где-нибудь на границе с Россией, Минск не останется в стороне.

«Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Белоруссия в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Белоруссия», — заявил он.

По мнению белорусского лидера, Запад это понимает, поэтому начал усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу, хотя к этому никаких причин и фактов нет. Тем не менее, отметил президент, они выводят туда воинский контингент и откровенно об этом заявляют.

Ранее, 25 ноября, Лукашенко заявил, что власти США стремятся развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев, используя для этих целей тему миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза. По словам президента, в США любят «воевать чужими руками», оставаясь при этом в стороне и поставляя оружие.

До этого, 22 ноября, глава представительства Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель сообщил, что страны Запада не пойдут на нормализацию отношений с Белоруссией. Лукашенко в ответ отметил, что Белоруссия не стремится к обострению и противостоянию в отношениях с Польшей.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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