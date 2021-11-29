Прямой эфир
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты в связи с ЧП на шахте в Кузбассе
Общество
В ФМБА заявили о готовности сделать тест-системы для выявления штамма «Омикрон»
Мир
Рябков указал на попытки США дестабилизировать обстановку в России
Мир
В США предрекли широкое распространение штамма «Омикрон» по миру
Общество
Вирусолог допустил адаптацию человека к «Омикрону» и конец пандемии
Мир
В МИДе указали на искусственное нагнетание НАТО обстановки в Черном море
Интернет
Суд в РФ оштрафовал Google еще на 3 млн рублей за неудаление контента
Общество
Синоптик предупредил о самых сильных осадках за последние 69 лет в Москве
Мир
В Греции призвали НАТО переключить внимание с России на реальные проблемы
Общество
Путин назвал умершего Наумова мэтром отечественного кинематографа

Налетели ветры злые: разрушительный ураган в Турции

Стихийное бедствие стало причиной гибели четырех человек в Стамбуле
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Ураган в Турции
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sergen Sezgin
Сразу несколько провинций Турции 29 ноября пострадали от ураганного ветра. В Стамбуле непогода стала причиной гибели людей. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Ураган в Турции
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Sergen Sezgin
В городе Бурса ураган стал причиной обрушения крыши здания
На весь экран
Ураган в Турции
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Mahmut Serdar Alakus
В Измире порывистый ветер сопровождался сильным штормом на море
На весь экран
Ураган в Турции
Фото: twitter
Власти прекратили движение судов через пролив Босфор
На весь экран
Ураган в Турции
Фото: twitter
В Стамбуле ураган стал причиной гибели четырех человек, есть раненые
На весь экран
Ураган в Турции
Фото: twitter
Стамбульский аэропорт временно не принимает самолеты
На весь экран
Ураган в Турции
Фото: twitter
Главное управление метеорологии Турции выпустило «оранжевое» предупреждение для 17 провинций
На весь экран
Ураган в Турции
Фото: twitter
Синоптики прогнозируют непогоду с ураганным ветром в течение ближайших дней
На весь экран
Ураган в Турции
Фото: twitter
Рекламные конструкции не выдерживают порывов ветра
На весь экран
Ураган в Турции
Фото: twitter
Коммунальные службы пытаются справиться с последствиями стихийного бедствия
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021