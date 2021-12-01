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Быть или убыток: аналитики оценили риски потери лицензии МСП Банком

Почему состояние кредитной организации для малого бизнеса остается крайне неустойчивым и что ее может спасти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Быть или убыток: аналитики оценили риски потери лицензии МСП Банком
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2021-11-29 16:22:03
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В негативном сценарии МСП Банк, который входит в российский топ-70 и специализируется на услугах для малых предпринимателей, столкнется с дальнейшим снижением показателей капитала и прибыльности, спрогнозировали для «Известий» аналитики из крупнейших компаний. Они полагают, что в перспективе это может привести к потере банком устойчивости и отзыву лицензии. Позитивный прогноз подразумевает возможность получения помощи со стороны собственников. Из-за ухудшения финансовых показателей в 2021 году свои рейтинги у этой кредитной организации уже отозвали агентства «Эксперт РА» и Moody’s. В Корпорации МСП, которой принадлежит одноименный банк, заявили, что формируют новую стратегию развития финансовой организации для снижения стоимости ее пассивов и операционных расходов. В правительстве обсуждают возможности перепрофилирования МСП Банка.

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Ухудшение следует

Один из основных показателей, которые характеризуют финансовое состояние кредитной организации, ― уровень достаточности основного капитала: по нормативу Н1.2 на 1 августа МСП Банк показал 7,7% при установленном минимуме 6%, сообщил «Известиям» начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. Он добавил, что доля просроченной задолженности составляла порядка 12,5% от кредитного портфеля. Помимо этого на 1 сентября у финансовой организации упал норматив ликвидности Н3 до 56,1% при установленном минимуме 50%, напомнил эксперт.

Быть или убыток
падение
Фото: Depositphotos/seewhatmitchsee

При этом, учитывая полученный за девять месяцев убыток, банк демонстрирует отрицательные показатели маржинальности. Состояние МСП Банка остается крайне неустойчивым, а его кредитные метрики балансируют вблизи регуляторных минимумов, резюмировал Владимир Малиновский.

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По данным портала Banki.ru, с которыми ознакомились «Известия», на ноябрь 2021-го МСП Банк занимает 61-е место в России по размеру активов (110,6 млрд рублей), 52-е место ― по капиталу (18,6 млрд рублей), 51-е место ― по объему кредитного портфеля (74,8 млрд рублей). При этом в рейтинге по чистой прибыли он находится лишь на 364-м месте с размером убытка 8,1 млрд рублей.

МСП Банк специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса, который больше других пострадал из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса, отметил аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов. По его мнению, именно со спецификой деятельности связаны основные проблемы финорганизации.

В этом году МСП Банк является хронически убыточным. В частности, прибыльность источников собственных средств резко ухудшилась за год, до критического уровня –74%, а рентабельность капитала (ROE) опустилась до –54%. Это было обусловлено существенным увеличением доли просроченных ссуд, которая превысила 20% (против 4–5% в среднем для российских банков), что вынудило банк значительно увеличить объемы резервирования, ― пояснил Игорь Додонов.

Быть или убыток
клиент
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ухудшение финансового положения МСП Банка началось летом 2021 года: тогда собственный капитал опускался ниже уставного. Чтобы не потерять лицензию, кредитная организация вдвое сократила размер уставного капитала через изменение номинала акций — с 1 млн рублей до 442 тыс., капитал, таким образом, снизился с 24,24 млрд до 10,7 млрд рублей. Предполагалось, что эта мера «позволит снять нагрузку» на уставный капитал и создаст возможности для дальнейшего роста объемов поддержки малого и среднего предпринимательства, заявлял в июле председатель наблюдательного совета МСП Банка, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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«В 2020 году во время пандемии банк выдал кредитов на сумму более 95 млрд рублей, льготные средства получили более 5,5 тыс. предпринимателей и самозанятых. Снижая ставки по кредитам для бизнеса, банк минимизировал собственную маржу и, таким образом, постоянно находился на нижней границе безубыточности», — комментировал Александр Исаевич ухудшение финансовых показателей МСП Банка.

В октябре свой рейтинг у банка отозвало агентство Moody’s, а в ноябре ― «Эксперт РА». Сейчас у финорганизации лишь один рейтинг «BBB (Ru)» от АКРА, который характеризует ее уровень кредитоспособности как «умеренный».

Что спасет

Соотношение высоколиквидных активов и предполагаемого оттока текущих обязательств в МСП Банке низкое (менее 20%), что говорит о критическом запасе прочности, недостаточном для преодоления возможного оттока средств клиентов банка, добавил Игорь Додонов из «Финам».

Быть или убыток
купюры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Финансовое состояние МСП Банка вызывает значительные опасения, и в негативном сценарии можно ожидать дальнейшего снижения показателей капитала и прибыльности в результате очередных кредитных убытков. Это в перспективе может привести к потере банком устойчивости и отзыву лицензии. Вероятный позитивный сценарий ― получение банком поддержки от Корпорации МСП или других конечных собственников, ― полагает он.

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МСП Банком владеет Институт развития малого и среднего бизнеса ― Корпорация МСП. Она в свою очередь принадлежит на 72% государству в лице Росимущества и на 28% ― ВЭБ.РФ. «Известия» направили запросы в эти организации, а также в ЦБ. В 2020 году в правительстве объявили о запланированной реформе институтов развития: в ходе нее предлагалось объединить МСП Банк и банк «Дом.рф» (специализируется на финансировании жилищного строительства и принадлежит одноименному институту развития).

МСП Банк нельзя рассматривать просто как классический коммерческий банк, заявили «Известиям» в Корпорации МСП: это институт развития малого бизнеса, основная цель которого ― поддержка предпринимателей. Исходя из этого сейчас формируется стратегия развития банка, в которой будет предусмотрено увеличение количества получателей прямой финансовой поддержки за счет снижения среднего размера кредитов, подчеркнули в Корпорации МСП.

― Ключевой задачей в рамках модернизации модели МСП Банка является снижение стоимости его пассивов и операционных расходов. В настоящий момент проводятся мероприятия по оптимизации расходов банка, ― сообщили в организации.

Вопрос о структуре Корпорации МСП, в том числе МСП Банка, был рассмотрен на совещании у заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, рассказали «Известиям» в его аппарате. На совещании было отмечено, что для обеспечения оптимизации деятельности Корпорации МСП в условиях распространения коронавируса необходимо проработать как варианты дальнейшего нахождения в ее составе МСП Банка, так и возможности перепрофилирования кредитной организации, уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко.

Быть или убыток
портфель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По данным АКРА, сейчас МСП Банк работает над новой стратегией и бизнес-моделью, основными фокусами которой должны стать улучшение подходов к управлению кредитным риском и ужесточение стандартов выдач, заявил «Известиям» замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства Сурен Асатуров. Он подчеркнул, что главными зонами повышенного внимания остаются качество кредитного портфеля и капитализация банка. В качестве одного из основных факторов, балансирующих риски, остается возможность получения помощи со стороны собственников ― несколько вариантов такой поддержки уже рассматривались, знает эксперт.

Негативный сценарий допускает повторное снижение показателей капитала и прибыльности в результате очередных непредвиденных кредитных убытков и/или отсутствие внешней поддержки. Получение помощи со стороны собственников, успешная трансформацию бизнеса, минимизирующая вероятность возникновения повторных проблем с капиталом и качеством активов в будущем лежат в основе позитивного сценария, ― разъяснил Сурен Асатуров.

На бирже торгуются облигации МСП Банка со сроком погашения в 2022 году. Опрошенные «Известиями» аналитики затруднились дать рекомендацию относительно того, стоит ли приобретать этот актив или избавляться от него.

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