Быть или убыток: аналитики оценили риски потери лицензии МСП Банком

В негативном сценарии МСП Банк , который входит в российский топ-70 и специализируется на услугах для малых предпринимателей, столкнется с дальнейшим снижением показателей капитала и прибыльности , спрогнозировали для «Известий» аналитики из крупнейших компаний. Они полагают, что в перспективе это может привести к потере банком устойчивости и отзыву лицензии. Позитивный прогноз подразумевает возможность получения помощи со стороны собственников . Из-за ухудшения финансовых показателей в 2021 году свои рейтинги у этой кредитной организации уже отозвали агентства «Эксперт РА» и Moody’s. В Корпорации МСП, которой принадлежит одноименный банк, заявили, что формируют новую стратегию развития финансовой организации для снижения стоимости ее пассивов и операционных расходов . В правительстве обсуждают возможности перепрофилирования МСП Банка.

Ухудшение следует

Один из основных показателей, которые характеризуют финансовое состояние кредитной организации, ― уровень достаточности основного капитала: по нормативу Н1.2 на 1 августа МСП Банк показал 7,7% при установленном минимуме 6% , сообщил «Известиям» начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. Он добавил, что доля просроченной задолженности составляла порядка 12,5% от кредитного портфеля . Помимо этого на 1 сентября у финансовой организации упал норматив ликвидности Н3 до 56,1% при установленном минимуме 50% , напомнил эксперт.

При этом, учитывая полученный за девять месяцев убыток, банк демонстрирует отрицательные показатели маржинальности. Состояние МСП Банка остается крайне неустойчивым, а его кредитные метрики балансируют вблизи регуляторных минимумов , резюмировал Владимир Малиновский.

По данным портала Banki.ru, с которыми ознакомились «Известия», на ноябрь 2021-го МСП Банк занимает 61-е место в России по размеру активов (110,6 млрд рублей), 52-е место ― по капиталу (18,6 млрд рублей), 51-е место ― по объему кредитного портфеля (74,8 млрд рублей). При этом в рейтинге по чистой прибыли он находится лишь на 364-м месте с размером убытка 8,1 млрд рублей.

МСП Банк специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса, который больше других пострадал из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса , отметил аналитик финансовой группы «Финам» Игорь Додонов. По его мнению, именно со спецификой деятельности связаны основные проблемы финорганизации.

― В этом году МСП Банк является хронически убыточным . В частности, прибыльность источников собственных средств резко ухудшилась за год, до критического уровня –74%, а рентабельность капитала (ROE) опустилась до –54%. Это было обусловлено существенным увеличением доли просроченных ссуд, которая превысила 20% (против 4–5% в среднем для российских банков), что вынудило банк значительно увеличить объемы резервирования, ― пояснил Игорь Додонов.

Быть или убыток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ухудшение финансового положения МСП Банка началось летом 2021 года: тогда собственный капитал опускался ниже уставного. Чтобы не потерять лицензию, кредитная организация вдвое сократила размер уставного капитал а через изменение номинала акций — с 1 млн рублей до 442 тыс., капитал, таким образом, снизился с 24,24 млрд до 10,7 млрд рублей. Предполагалось, что эта мера «позволит снять нагрузку» на уставный капитал и создаст возможности для дальнейшего роста объемов поддержки малого и среднего предпринимательства, заявлял в июле председатель наблюдательного совета МСП Банка, гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«В 2020 году во время пандемии банк выдал кредитов на сумму более 95 млрд рублей, льготные средства получили более 5,5 тыс. предпринимателей и самозанятых. Снижая ставки по кредитам для бизнеса, банк минимизировал собственную маржу и, таким образом, постоянно находился на нижней границе безубыточности», — комментировал Александр Исаевич ухудшение финансовых показателей МСП Банка .

В октябре свой рейтинг у банка отозвало агентство Moody’s, а в ноябре ― «Эксперт РА». Сейчас у финорганизации лишь один рейтинг «BBB (Ru)» от АКРА , который характеризует ее уровень кредитоспособности как «умеренный».

Что спасет

Соотношение высоколиквидных активов и предполагаемого оттока текущих обязательств в МСП Банке низкое (менее 20%), что говорит о критическом запасе прочности, недостаточном для преодоления возможного оттока средств клиентов банка , добавил Игорь Додонов из «Финам».

Быть или убыток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

― Финансовое состояние МСП Банка вызывает значительные опасения, и в негативном сценарии можно ожидать дальнейшего снижения показателей капитала и прибыльности в результате очередных кредитных убытков. Это в перспективе может привести к потере банком устойчивости и отзыву лицензии . Вероятный позитивный сценарий ― получение банком поддержки от Корпорации МСП или других конечных собственников, ― полагает он.

МСП Банком владеет Институт развития малого и среднего бизнеса ― Корпорация МСП. Она в свою очередь принадлежит на 72% государству в лице Росимущества и на 28% ― ВЭБ.РФ. «Известия» направили запросы в эти организации, а также в ЦБ. В 2020 году в правительстве объявили о запланированной реформе институтов развития: в ходе нее предлагалось объединить МСП Банк и банк «Дом.рф» (специализируется на финансировании жилищного строительства и принадлежит одноименному институту развития).

МСП Банк нельзя рассматривать просто как классический коммерческий банк, заявили «Известиям» в Корпорации МСП : это институт развития малого бизнеса, основная цель которого ― поддержка предпринимателей. Исходя из этого сейчас формируется стратегия развития банка, в которой будет предусмотрено увеличение количества получателей прямой финансовой поддержки за счет снижения среднего размера кредитов , подчеркнули в Корпорации МСП.

― Ключевой задачей в рамках модернизации модели МСП Банка является снижение стоимости его пассивов и операционных расходов. В настоящий момент проводятся мероприятия по оптимизации расходов банка, ― сообщили в организации .

Вопрос о структуре Корпорации МСП, в том числе МСП Банка, был рассмотрен на совещании у заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко, рассказали «Известиям» в его аппарате. На совещании было отмечено, что для обеспечения оптимизации деятельности Корпорации МСП в условиях распространения коронавируса необходимо проработать как варианты дальнейшего нахождения в ее составе МСП Банка, так и возможности перепрофилирования кредитной организации, уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко .

Быть или убыток Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По данным АКРА, сейчас МСП Банк работает над новой стратегией и бизнес-моделью, основными фокусами которой должны стать улучшение подходов к управлению кредитным риском и ужесточение стандартов выдач , заявил «Известиям» замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства Сурен Асатуров. Он подчеркнул, что главными зонами повышенного внимания остаются качество кредитного портфеля и капитализация банка. В качестве одного из основных факторов, балансирующих риски, остается возможность получения помощи со стороны собственников ― несколько вариантов такой поддержки уже рассматривались, знает эксперт.

― Негативный сценарий допускает повторное снижение показателей капитала и прибыльности в результате очередных непредвиденных кредитных убытков и/или отсутствие внешней поддержки. Получение помощи со стороны собственников, успешная трансформацию бизнеса, минимизирующая вероятность возникновения повторных проблем с капиталом и качеством активов в будущем лежат в основе позитивного сценария , ― разъяснил Сурен Асатуров.

На бирже торгуются облигации МСП Банка со сроком погашения в 2022 году. Опрошенные «Известиями» аналитики затруднились дать рекомендацию относительно того, стоит ли приобретать этот актив или избавляться от него.