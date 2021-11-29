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В раде осудили украинского журналиста за выстрел из гаубицы

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Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 29 ноября раскритиковал действия украинского журналиста Юрия Бутусова, который опубликовал видео, где он совершает выстрел из гаубицы в сторону позиций ополченцев в Донбассе.

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Стефанчук считает, что журналист «делает на этом хайп», и к ситуации должны подключиться уполномоченные органы.

«…это абсолютно ненормально, когда гражданин Украины, который не является военнослужащим, разрешает себе делать на этом хайп и получает разрешение на доступ к оружию, которое находится в ВСУ. Это ненормально. И второе, мне хотелось, чтобы такие вещи не получали оголтелую критику или поддержу со стороны людей, которые непрофессионально разбираются в таких вещах», — сообщил спикер рады на брифинге.

28 ноября в Сети распространилось видео Юрия Бутусова, на котором видно, как он, не являлась военнослужащим, совершает выстрел из гаубицы в сторону позиций ополченцев в Донбассе. При этом мужчина заявил, что выстрел он «посвящает» жертвам голодомора.

Как объяснил Бутусов позднее, данный поступок он совершил, желая «поздравить» соотечественников с трагической датой. По словам журналиста, выстрел был осуществлен в соответствии с действующими конвенциями.

При этом, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал такой поступок украинского журналиста преступлением и спланированной пиар-акцией «не очень умного человека».

Позже Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило два уголовных дела в отношении Бутусова по статьям «Нарушение правил применения оружия, а также веществ и предметов, представляющих повышенную экологическую опасность» и «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

Бутусов расценил возбуждение в отношении него уголовных дел как месть президента Украины Владимира Зеленского за перебранку с ним на пресс-конференции, а также доказательство присутствия в структурах украинской власти «российских агентов».

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