В раде осудили украинского журналиста за выстрел из гаубицы
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 29 ноября раскритиковал действия украинского журналиста Юрия Бутусова, который опубликовал видео, где он совершает выстрел из гаубицы в сторону позиций ополченцев в Донбассе.
Стефанчук считает, что журналист «делает на этом хайп», и к ситуации должны подключиться уполномоченные органы.
«…это абсолютно ненормально, когда гражданин Украины, который не является военнослужащим, разрешает себе делать на этом хайп и получает разрешение на доступ к оружию, которое находится в ВСУ. Это ненормально. И второе, мне хотелось, чтобы такие вещи не получали оголтелую критику или поддержу со стороны людей, которые непрофессионально разбираются в таких вещах», — сообщил спикер рады на брифинге.
28 ноября в Сети распространилось видео Юрия Бутусова, на котором видно, как он, не являлась военнослужащим, совершает выстрел из гаубицы в сторону позиций ополченцев в Донбассе. При этом мужчина заявил, что выстрел он «посвящает» жертвам голодомора.
Как объяснил Бутусов позднее, данный поступок он совершил, желая «поздравить» соотечественников с трагической датой. По словам журналиста, выстрел был осуществлен в соответствии с действующими конвенциями.
При этом, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал такой поступок украинского журналиста преступлением и спланированной пиар-акцией «не очень умного человека».
Позже Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило два уголовных дела в отношении Бутусова по статьям «Нарушение правил применения оружия, а также веществ и предметов, представляющих повышенную экологическую опасность» и «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».
Бутусов расценил возбуждение в отношении него уголовных дел как месть президента Украины Владимира Зеленского за перебранку с ним на пресс-конференции, а также доказательство присутствия в структурах украинской власти «российских агентов».