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Украинский журналист назвал местью Зеленского уголовные дела против него

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Украинский журналист Юрий Бутусов расценил возбуждение в отношении него уголовных дел после публикации видео стрельбы из гаубицы в Донбассе как месть президента Украины Владимира Зеленского за перебранку с ним на пресс-конференции, а также доказательство присутствия в структурах украинской власти «российских агентов». Соответствующее заявление в воскресенье, 28 ноября, он сделал в своем Facebook.

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины ранее в воскресенье возбудило два уголовных дела в отношении Бутусова по статьям «Нарушение правил применения оружия, а также веществ и предметов, представляющих повышенную экологическую опасность» и «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

«Президент Зеленский отомстил мне за свою позорную пресс-конференцию.<…> Мой случай докажет, что российское влияние в окружении президента Зеленского существует, а провал наших спецопераций против России — это спланированное ОП преступление, которое я как журналист требую расследовать должным образом. И именно за это меня хотят наказать», — написал Бутусов.

По словам журналиста, ГБР приступило к расследованию дела против него после его вопроса, заданному Зеленскому на пресс-конференции: «Не стыдно держать при себе российского агента Демченко?». Как отметил Бутусов, президент считает его «причиной гибели наших солдат» на Майдане в 2013 году.

Кроме того, он выразил мнение, что украинские власти «сделали блестящий подарок российской пропаганде, пытаясь осудить журналиста, который с первого дня писал о Майдане и о войне».

«Думаю, теперь координацию действий офиса президента (Украины — Ред.), силовиков и российского влияния можно считать доказанной», — добавил журналист.

28 ноября в Сети распространилось видео Юрия Бутусова, на которой видно, как он, не являлась военнослужащим, совершает выстрел из гаубицы в сторону позиций ополченцев в Донбассе. При этом мужчина заявил, что выстрел он «посвящает» жертвам голодомора.

Как объяснил Бутусов позднее, данный поступок он совершил, желая «поздравить» соотечественников с трагической датой. По словам журналиста, выстрел был осуществлен в соответствии с действующими конвенциями.

При этом, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал такой поступок украинского журналиста преступлением, и спланированной пиар-акцией «не очень умного человека».

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