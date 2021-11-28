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В Совфеде назвали преступлением выстрел украинского журналиста в Донбассе

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал преступлением поступок украинского журналиста Юрия Бутусова, который выстрелил из гаубицы в сторону ополченцев.

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Сенатор убежден, что действия журналиста были спланированной пиар-акцией «не очень умного человека».

«И используется запрещенное на юго-востоке Украины в соответствии с Минскими договоренностями вооружение <...> Он стреляет по мирным жителям, и у следственных органов в ДНР есть все основания возбудить уголовное дело. И рано или поздно он ответит по суду за свои деяния и горько пожалеет о той глупости, которую он сотворил», — подчеркнул Джабаров в беседе с РЕН ТВ 28 ноября.

Речь идет о видеозаписи, на которой видно, как Бутусов, не являлась военнослужащим, совершает выстрел из гаубицы в сторону позиций ополченцев в Донбассе. При этом мужчина заявил, что выстрел он «посвящает» жертвам голодомора.

Как объяснил Бутусов позднее, данный поступок он совершил, желая «поздравить» соотечественников с трагической датой. По словам журналиста, выстрел был осуществлен в соответствии с действующими конвенциями.

25 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что армия Украины наступает в районе населенных пунктов Старомарьевка и Гранитное в Донбассе. По ее словам, ситуация вызывает «серьезную тревогу».

Представитель ведомства также подчеркивала, что силовым путем внутриукраинский кризис решить нельзя, конфликт можно преодолеть только переговорами.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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