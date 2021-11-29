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ЦБ сохранил прогноз роста кредитования и ипотеки в 2021 году

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Центральный банк ждет рост розничного кредитования в России в текущем году на 21–25%. Объем ипотечных кредитов также может вырасти на 23–27%, сообщила 29 ноября на брифинге Ассоциации европейского бизнеса глава регулятора Эльвира Набиуллина.

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«Кредитование продолжает расти высокими темпами: темпы кредитования населения у нас очень высокие», — сказала она.

По словам главы ЦБ, рост кредитования примерно в два раза больше, чем рост номинальных зарплат.

По официальному прогнозу ЦБ РФ, темпы роста розничного кредитования в России составят в 2021 году 21–25% после 12,9% годом ранее. Ипотечных кредитов выдано на 23–27% больше против 21,6% в прошлом году.

17 ноября управляющий партнер международного агентства элитной недвижимости Savills Дмитрий Халин заявил, что рост ипотечного кредитования по итогам 2021 года в РФ может составить до 30% по отношению к прошлому году. По его словам, ипотека становится одним из ключевых способов финансирования сделок с недвижимостью.

2 ноября Банк России выпустил доклад о денежно-кредитной политике, отмечая, что ожидается медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы.

Льготную ипотеку на новостройки под 6,5% запустили в середине апреля прошлого года в качестве антикризисной меры. С 1 июля 2021 года программу продлили еще на год, но изменили условия: ставку увеличили с 6,5 до 7%, предельную сумму займа уменьшили до 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит кредита составлял 12 млн рублей, в остальных субъектах — 6 млн.

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