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В отрасли спрогнозировали рост ипотечного кредитования до 30%

Эксперт Халин из Savills спрогнозировал рост ипотечного кредитования до 30%
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Рост ипотечного кредитования по итогам 2021 года может составить до 30% по отношению к прошлому году, ипотека становится одним из ключевых способов финансирования сделок с недвижимостью. Об этом заявил «Известиям» Дмитрий Халин, управляющий партнер международного агентства элитной недвижимости Savills в России, комментируя сообщения Центробанка об ожидании роста ипотечного кредитования в среду, 17 ноября.

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Ранее в этот же день глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, выступая на форуме «Банковская система России: обеспечение доступности услуг и ресурсов в условиях возрастающих рисков», заявил, что в этом году ипотечное кредитование в России может вырасти на 25–27%. По его словам, корпоративные кредиты по итогам года увеличатся примерно на 12%. Согласно официальному прогнозу ЦБ, рост ипотечного портфеля российских банков в этом году ожидается на уровне 23–27%, корпоративного портфеля — на 8–12%.

По словам Халина, в сентябре-октябре произошло «некоторое замедление» выдач ипотечных кредитов по сравнению с прошлым годом, и тренд, скорее всего, продолжится в ближайшие месяцы. Замедление связано с изменением условий программы льготной ипотеки, но у большинства покупателей иного способа профинансировать сделку по покупке квартиры не существует. Рост ставки даже на 2–2,5% не может остановить их от того, чтобы не брать ипотеку, отметил он.

В 2020 пандемийном году выдача ипотечных займов по итогам года выросла на 15%, сказал он.

«В этом году в отсутствие всяких ограничений, безусловно, мы должны ожидать очень заметного роста выдачи ипотечных кредитов. В 2022 году рост продолжится, но, наверное, не такими уже бурными темпами. Количество выданных ипотек в 2022 году, мы ожидаем, повысится где-то на 12–15% по сравнению с текущим годом», — заключил управляющий партнер Savills в России.

Льготную ипотеку на новостройки под 6,5% запустили в середине апреля прошлого года в качестве антикризисной меры. С 1 июля 2021 года программу продлили еще на год, но изменили условия: ставку увеличили с 6,5 до 7%, предельную сумму займа уменьшили до 3 млн рублей для всех регионов. До этого в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях лимит кредита составлял 12 млн рублей, в остальных субъектах — 6 млн.

2 ноября Банк России выпустил доклад о денежно-кредитной политике, в котором говорится, что ожидается медленное сокращение спроса на ипотеку и недвижимость в ближайшие месяцы.

С 1 августа регулятор принял первые постпандемийные меры по охлаждению рынка ипотеки, повысив надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом — менее 20%. Мера была нужна, чтобы убрать с рынка «лишних людей» — чрезмерно закредитованных или недобросовестных заемщиков, неквалифицированных инвесторов, умерить пыл банков в привлечении сомнительных заемщиков.

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