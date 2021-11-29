Умер режиссер Владимир Наумов

Режиссер Владимир Наумов умер на 94-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Владимир Наумов умер сегодня», — цитирует ТАСС собеседника агентства.

Дата и место прощания с режиссером не уточняются. Также не сообщается причина смерти Наумова.

Владимир Наумов родился в Ленинграде в 1927 году. Отец режиссера был кинооператором, а мать актрисой.

В 1952 году Наумов окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1983 году получил звание народного артиста СССР, а в 1985 году стал лауреатом Государственной премии СССР.

Наумов совместно с режиссером Александром Аловым снял такие ленты, как «Бег», «Тегеран-43», а также картины «Мир входящему», «Легенда о Тиле» и «Скверный анекдот». Был одним из сценаристов телесериала «Как закалялась сталь» и сыграл в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Кража» и «Третий удар».