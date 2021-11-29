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В кафе отказались комментировать банкет в день гибели шахтеров в Кузбассе

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В кафе «Лагуна» в городе Прокопьевске Кемеровской области отказались комментировать проведение банкета в день гибели людей на шахте «Листвяжная». Об этом 29 ноября сообщает РЕН ТВ.

«Без комментариев. Официальные данные дам. А комментировать что-то... Большей частью — неправда», — сказала администратор заведения.

Отмечается, что в кафе в момент проведения банкета сумел случайно проникнуть активист, который снял застолье на видео. Позже видеозапись появилась в Сети и о ней узнал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. После этого инцидента он незамедлительно отправил в отставку мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко. Как сказал губернатор, «у людей, которые были на том банкете, нет сердца».

Старченко поспешил объясниться и сказал, что «никакого банкета не было» и он якобы ни на каких торжествах в свою честь не присутствовал, а затем он удалил свою страницу в социальной сети в Instagram.

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Накануне в администрации города заявили, что застолье действительно состоялось, но было связано с другим событием — Днем матери. Также в администрации кафе заявили, что на столе якобы не было алкоголя, а мэр даже «провел совещание».

27 ноября сообщалось, что банкет в Прокопьевске прошел 25 ноября с 15:00 до 18:30, тогда как трагедия в шахте региона случилась утром. Корпоратив проходил в кафе «Лагуна», которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. 58 человек госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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