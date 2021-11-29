Прямой эфир
Общество
На помощь семьям жертв и пострадавших при ЧП в «Листвяжной» выделят 80 млн рублей
Общество
В России выявили 33 860 новых случаев COVID-19 за сутки
Политика
Путин дал поручения по контролю за соблюдением ограничений по COVID-19
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров
Общество
Число пострадавших при ЧП на шахте «Листвяжная» превысило 90
Мир
Саакашвили заявил о непризнании грузинского правосудия
Мир
В Киргизии проходит митинг оппозиции после выборов
Общество
Метеоролог спрогнозировал белую зиму на текущей неделе в Москве
Общество
МИД РФ анонсировал меры оперштаба в связи с новым штаммом коронавируса
Общество
После матча ЦСКА–«Зенит» составлен 51 административный протокол

Военный эксперт оценил слова о способности ВСУ «обратить в бегство» военных РФ

Военный эксперт Шурыгин оценил заявление о способности ВСУ «обратить в бегство» военных РФ
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высказывания полковника запаса ВСУ Петра Недзельского о способности Украины обратить российскую армию в бегство вряд ли отражает мнение действующих украинских военных. Об этом в понедельник, 29 ноября заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
Зачем Украина направляет все новые силы к границе

«Он в отставке, везде пиарится <…>. Серьезные военные вряд ли думают так же, как этот полковник. По крайней мере, вряд ли у них есть ощущение, что они могут взять, пойти и сделать это. <…> Мы трезво оценивали их боеспособность. А так — поскольку никаких успехов особых нет, то надо их придумать», — полагает он.

Соответствующее заявление Недзельский сделал накануне. Он назвал российских военных трусливыми и заявил, что они при первых признаках столкновения со стороны Украины «побегут».

Ранее, 27 ноября, жители Болгарии высмеяли заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании угрозы со стороны России. Министр заявил, что нападение на Киев «будет слишком дорого стоить» Москве.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.

Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021