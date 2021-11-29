Военный эксперт оценил слова о способности ВСУ «обратить в бегство» военных РФ

Высказывания полковника запаса ВСУ Петра Недзельского о способности Украины обратить российскую армию в бегство вряд ли отражает мнение действующих украинских военных. Об этом в понедельник, 29 ноября заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Он в отставке, везде пиарится <…>. Серьезные военные вряд ли думают так же, как этот полковник. По крайней мере, вряд ли у них есть ощущение, что они могут взять, пойти и сделать это. <…> Мы трезво оценивали их боеспособность. А так — поскольку никаких успехов особых нет, то надо их придумать», — полагает он.

Соответствующее заявление Недзельский сделал накануне. Он назвал российских военных трусливыми и заявил, что они при первых признаках столкновения со стороны Украины «побегут».

Ранее, 27 ноября, жители Болгарии высмеяли заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании угрозы со стороны России. Министр заявил, что нападение на Киев «будет слишком дорого стоить» Москве.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе РФ с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.

Отношения России и Украины осложнились, после того как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.