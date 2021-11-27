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В Болгарии высмеяли угрозы Кулебы в адрес России

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В Болгарии высмеяли заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании угрозы со стороны России. Так, пользователи интернета в Болгарии отреагировали на заявление Кулебы о том, что нападение на Киев «будет слишком дорого стоить» Москве.

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Свои комментарии пользователи оставили под соответствующей статье на сайте «Факти».

«Россия поразительно похожа на большого благовоспитанного медведя, на которого лают бродячие собаки. Судя по всему, у последних есть очень серьезные причины отвлекать население от реальных проблем», — написал пользователь МалкоЛогика.

«И не надоело украинцам, что Россия всё на них нападает и никак не нападет? Вот уже 6 лет», — добавил Некой си.

«21 век, украинские силы продолжают совершать набеги на русскоязычные села в стране. Ведут себя так, будто Минских соглашений нет, а вместо того, чтобы призывать их к ответу, НАТО приглашает их на свои встречи», — добавил Наблюдател.

«Видимо, Украина нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком», — написал пользователь ЕРДО.

Ранее в этот день директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США заявлениями о якобы планируемом Россией вторжении на Украину пытаются разжечь конфликт в Донбассе.

Нарышкин считает, что России необходимо сохранять выдержку на фоне подобных заявлений и укреплять обороноспособность страны.

26 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком дипломатические усилия по «снижению напряженности» на российско-украинской границе.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

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