В Болгарии высмеяли угрозы Кулебы в адрес России

В Болгарии высмеяли заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании угрозы со стороны России. Так, пользователи интернета в Болгарии отреагировали на заявление Кулебы о том, что нападение на Киев «будет слишком дорого стоить» Москве.

Свои комментарии пользователи оставили под соответствующей статье на сайте «Факти».

«Россия поразительно похожа на большого благовоспитанного медведя, на которого лают бродячие собаки. Судя по всему, у последних есть очень серьезные причины отвлекать население от реальных проблем», — написал пользователь МалкоЛогика.

«И не надоело украинцам, что Россия всё на них нападает и никак не нападет? Вот уже 6 лет», — добавил Некой си.

«21 век, украинские силы продолжают совершать набеги на русскоязычные села в стране. Ведут себя так, будто Минских соглашений нет, а вместо того, чтобы призывать их к ответу, НАТО приглашает их на свои встречи», — добавил Наблюдател.

«Видимо, Украина нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком», — написал пользователь ЕРДО.

Ранее в этот день директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что США заявлениями о якобы планируемом Россией вторжении на Украину пытаются разжечь конфликт в Донбассе.

Нарышкин считает, что России необходимо сохранять выдержку на фоне подобных заявлений и укреплять обороноспособность страны.

26 ноября советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком дипломатические усилия по «снижению напряженности» на российско-украинской границе.

23 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.