Трамп заявил о шансе США опередить Россию и Саудовскую Аравию в добыче нефти

Соединенные Штаты могли бы превзойти по объему добычи нефти Россию и Саудовскую Аравию, вместе взятые. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп, отвечая, что это могло бы произойти, если бы он остался у власти еще на год.

«Когда я уходил, мы были больше, чем Россия и Саудовская Аравия. Через один год мы стали бы больше, чем обе эти страны, вместе взятые», — сказал Трамп в эфире канала Fox News.

Трамп отметил, что вывел США из Парижского климатического соглашения, так как Россия, Индия и Китай не собирались ограничивать себя. Также экс-президент США обвинил своего преемника Джо Байдена в ужесточении условий работы нефтяных компаний по части экологии, что обернулось ростом цен.

«Я прекратил наше участие, потому что Россия не должна придерживаться (соглашения). Китай сказал, что не будет участвовать еще многие, многие годы. Индия едва является его членом. А Соединенные Штаты должны были бы закрыть 20–25% своих фабрик, чтобы соответствовать», — добавил Трамп.

23 ноября Байден объявил о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Аналогичное решение приняли следующие страны: КНР, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. По словам Байдена, использование дополнительных резервов топлива необходимо для снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии.

Председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития России, президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса (НАНГС) Виктор Хайков прокомментировал во вторник «Известиям» инициативу Штатов, отметив, что данная мера носит политический характер и связана с недовольством населения страны из-за сильного роста внутренних цен на нефтепродукты более чем на 50%.

Валерий Андрианов, доцент Финансового университета при правительстве РФ, заявил «Известиям», что намерение президента США использовать нефтяные резервы США и его призывы к азиатским странам сделать то же самое — это объявление новой нефтяной войны.

Заседание ОПЕК+ состоялось 4 ноября. По его итогам было принято решение не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, альянс сохранил действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет, как ожидается, 2 декабря.

В конце октября сообщалось, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти.