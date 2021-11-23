Эксперт расценил решение Байдена по нефти как объявление войны

Намерение президента США Джо Байдена использовать нефтяные резервы США и его призывы к азиатским странам сделать то же самое — это объявление новой нефтяной войны. Об этом 23 ноября заявил «Известиям» Валерий Андрианов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Эксперт также рассказал о возможных последствиях таких действий Байдена. Андрианов считает, что решение распечатать нефтяные резервы ударит по альянсу ОПЕК+.

«Создается впечатление, что Байден в преддверии декабрьской встречи картеля все же попробовал поблефовать. Мол, чем черт не шутит, может в этот раз удастся продавить несговорчивых саудитов и их партнеров — на фоне угрозы выброса на мировой рынок сырья из стратегического резерва США им придется наращивать свою добычу. А если этот блеф не удастся, то Байдену, скорее всего, все же придется распечатывать свои резервы, чтобы сохранить лицо», — сказал Андрианов.

Вторым пострадавшим в этой ситуации эксперт назвал нефтяной рынок США. Он отметил, что падение цен на нефть сейчас не в интересах Штатов. Также Андрианов указал, что Вашингтон обратился к азиатским странам, а не к Европе.

«Да, Европе тоже нужны более низкие цены на энергоресурсы. Но как континент, сильно зависящий от импорта, Европа менее всего заинтересована в новой нефтяной войне всех против всех. К тому же в случае обвала цен на нефть конкурентное преимущество получат все же американские и китайские производители», — добавил специалист.

Ранее в этот день аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук рассказал «Известиям», что решение США о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок.

Аргументируя свою позицию, эксперт указал на то, что отопительный сезон будет поддерживать высокий спрос на энергоресурсы и не только на нефть, но и на газ. Помимо этого, в результате этих действий США придется снова наращивать запасы. Как добавил Полищук, рынок уже отыграл в большей степени эти словесные интервенции о высвобождении нефти из госрезерва США — цена опустилась в среднем на 10%.

О высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов ранее в этот день объявил Байден. При этом сообщалось, что аналогичное решение приняли также КНР, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Заседание ОПЕК+ состоялось 4 ноября. По его итогам было принято решение не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, альянс сохранил действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет, как ожидается, 2 декабря.

В конце октября сообщалось, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти.