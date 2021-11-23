Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Собянин рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в Москве
Мир
В ЕК предложили создать черный список компаний по доставке мигрантов к границе
Мир
Правительство выделит $75 млн «Молдовагазу» для оплаты долга «Газпрому»
Мир
США ввели санкции против связанных с СП-2 судна Marlin и компании Transadria
Общество
Метеоролог предупредил о потеплении в столичном регионе
Мир
Патрушев заявил о возможности появления миллионов беженцев из Украины
Мир
Путин поздравил Радева с переизбранием на пост президента Болгарии
Мир
В Кремле анонсировали переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи
Общество
Попова предупредила о риске осложнения ситуации с гриппом в России
Общество
Путин поручил привлечь крупные компании к поддержке сборной WorldSkills

Эксперт расценил решение Байдена по нефти как объявление войны

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Намерение президента США Джо Байдена использовать нефтяные резервы США и его призывы к азиатским странам сделать то же самое — это объявление новой нефтяной войны. Об этом 23 ноября заявил «Известиям» Валерий Андрианов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Нефтяная артель: почему ОПЕК+ сохранил параметры сделки
И какие выгоды участникам альянса дает осторожный подход к наращиванию добычи

Эксперт также рассказал о возможных последствиях таких действий Байдена. Андрианов считает, что решение распечатать нефтяные резервы ударит по альянсу ОПЕК+.

«Создается впечатление, что Байден в преддверии декабрьской встречи картеля все же попробовал поблефовать. Мол, чем черт не шутит, может в этот раз удастся продавить несговорчивых саудитов и их партнеров — на фоне угрозы выброса на мировой рынок сырья из стратегического резерва США им придется наращивать свою добычу. А если этот блеф не удастся, то Байдену, скорее всего, все же придется распечатывать свои резервы, чтобы сохранить лицо», — сказал Андрианов.

Вторым пострадавшим в этой ситуации эксперт назвал нефтяной рынок США. Он отметил, что падение цен на нефть сейчас не в интересах Штатов. Также Андрианов указал, что Вашингтон обратился к азиатским странам, а не к Европе.

«Да, Европе тоже нужны более низкие цены на энергоресурсы. Но как континент, сильно зависящий от импорта, Европа менее всего заинтересована в новой нефтяной войне всех против всех. К тому же в случае обвала цен на нефть конкурентное преимущество получат все же американские и китайские производители», — добавил специалист.

Ранее в этот день аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук рассказал «Известиям», что решение США о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов не окажет серьезного влияния на рынок.

Аргументируя свою позицию, эксперт указал на то, что отопительный сезон будет поддерживать высокий спрос на энергоресурсы и не только на нефть, но и на газ. Помимо этого, в результате этих действий США придется снова наращивать запасы. Как добавил Полищук, рынок уже отыграл в большей степени эти словесные интервенции о высвобождении нефти из госрезерва США — цена опустилась в среднем на 10%.

О высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов ранее в этот день объявил Байден. При этом сообщалось, что аналогичное решение приняли также КНР, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Заседание ОПЕК+ состоялось 4 ноября. По его итогам было принято решение не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, альянс сохранил действие механизма компенсации не сокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет, как ожидается, 2 декабря.

В конце октября сообщалось, что США, Индия, Япония и другие крупные потребители нефти ведут активную кампанию, чтобы убедить ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021