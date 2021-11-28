Российские лыжники заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов в воскресенье, 28 ноября, победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в финском городе Рука.

При этом весь призовой пьедестал заняли российские спортсмены. Так, на втором месте расположился Сергей Устюгов, на третьем — Артем Мальцев, передает «Спорт-Экспресс».

Дистанцию в 15 км Большунов преодолел за 35 минут 23,7 секунды. Устюгов отстал от победителя на 0,5 секунды, результат Мальцева отличается на 0,7 секунды.

Вместе с тем сборная Норвегии отказалась от участия в гонке из-за морозов.

Днем ранее норвежский спортсмен Стурла Легрейд победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Второе место занял другой норвежец Тарьей Бе, а третье — французский биатлонист Симон Дестье.

Самый лучший показатель среди российских спортсменов показал Эдуард Латыпов, занявший седьмое место. На финише россиянин перепутал створы, из-за чего потерял время и ухудшил свой результат.