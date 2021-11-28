В Италии и Израиле прошли митинги против коронавирусных ограничений

В Италии провели митинг против нового вида санитарных пропусков. Super Green Pass выдают привитым или переболевшим COVID-19. В Тренто толпа осадила здание суда. Милан призывает к национальной забастовке. Маршем по городу прошли сотни людей с транспарантами, передает телеканал «Известия». А в Болонье скандируют: «Мы не подчиняемся».

О нарушении прав скандируют в Израиле. Люди заявляют, что правительство блокирует их свободы. Демонстрацию поддержали сотни человек.

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