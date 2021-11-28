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Самолет из Доминиканы в штатном режиме сел в Шереметьево

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Самолет из Пунта-Каны (Доминиканская Республика), у которого заподозрили неисправность шасси, совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом 28 ноября сообщили в экстренных службах.

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Воздушное судно село в штатном режиме. Никто не пострадал.

Ранее в этот день сообщалось, что самолет готовится к аварийной посадке из-за информации о возможном разрушении пневматики внешнего колеса левой основной стойки шасси. Борт готовились встречать экстренные службы.

Ранее, 16 ноября, в Новосибирске сел самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, который летел из Томска в Москву. Отмечалось, что посадка была совершена по решению экипажа.

11 ноября в Красноярском крае аварийно сел вертолет Ми-8, находящиеся на борту люди не пострадали.

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