Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае, находящиеся на борту люди живы. Об этом сообщили в четверг, 11 ноября, в региональном главке МЧС России.

«Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы», — отметили в ведомстве.

В свою очередь в транспортной прокуратуре обратили внимание на то, что информация об инциденте уточняется, передает РЕН ТВ.

Ранее, 19 октября, Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре, на борту находились 11 человек. В авиационных службах рассказали, что на борту воздушного судна произошла техническая неполадка.

До этого, 23 сентября, в Ижевске совершил аварийную посадку вертолет санитарной авиации. Борт приземлился на территории Первой республиканской больницы. По некоторым данным, на борту воздушного судна находились четыре человека.