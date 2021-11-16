Boeing 737 совершил вынужденную посадку в Новосибирске

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, который летел из Томска в Москву, приземлился в Новосибирске. Об этом во вторник, 16 ноября, свидетельствует информация онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево.

Борт совершил посадку в 11:47 по местному времени (7:47 мск).

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что посадка совершена по решению экипажа.

Отмечается, что самолет вылетел из Томска в Москву в 8:40 по местному времени (4:40 мск), перед посадкой в Новосибирске судно вырабатывало топливо в течение примерно двух часов.

5 ноября самолет А-320 авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Анапу, экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за ухудшения состояния пассажира. На борту находились 154 человека.

Ранее, 3 ноября, самолет, летевший из Москвы в Братск, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска из-за недомогания пассажира. Пассажира сняли с рейса и госпитализировали.