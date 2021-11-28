Самолет из Доминиканы готовится к аварийной посадке в Москве

Самолет, выполняющий рейс из Пунта-Каны в Москву, готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье, 28 ноября, рассказал «Известиям» источник в экстренных службах.

Экипаж сообщил о возможном разрушение пневматики внешнего колеса левой основной стойки шасси. Борт готовятся встречать экстренные службы.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что в Новосибирске сел самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, который летел из Томска в Москву. Отмечалось, что посадка была совершена по решению экипажа.

До этого, 6 ноября, самолет Airbus A-330, выполнявший рейс из Анталии, совершил посадку в Москве. Перед приземлением в Шереметьево экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей.

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