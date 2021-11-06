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Airbus приземлился в Москве после сигнала о проблеме с двигателем

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Самолет Airbus A-330 совершил посадку в Москве из-за сигнала о проблемах с двигателями. Об этом стало известно в субботу, 6 ноября.

«Самолет Airbus A-330 выполнял рейс из Анталии. Перед посадкой в «Шереметьево» экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей», — приводит сообщение источника «Интерфакс».

Самолет удалось благополучно посадить. В результате посадки никто не пострадал.

5 ноября самолет А-320 авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Анапу, экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за ухудшения состояния пассажира. На борту находились 154 человека.

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