Airbus приземлился в Москве после сигнала о проблеме с двигателем

Самолет Airbus A-330 совершил посадку в Москве из-за сигнала о проблемах с двигателями. Об этом стало известно в субботу, 6 ноября.

«Самолет Airbus A-330 выполнял рейс из Анталии. Перед посадкой в «Шереметьево» экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей», — приводит сообщение источника «Интерфакс».

Самолет удалось благополучно посадить. В результате посадки никто не пострадал.

5 ноября самолет А-320 авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Анапу, экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за ухудшения состояния пассажира. На борту находились 154 человека.