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В России экстренно сел самолет из-за начавшихся у пассажирки родов

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Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Наманган (Узбекистан), приземлился в Нижнем Новгороде из-за начавшихся у пассажирки родов. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

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«Командир воздушного судна запросил посадку по причине начавшихся родов у одной из пассажирок. Сотрудниками аэропорта была вызвана машина скорой медицинской помощи. После приземления самолета пассажирка и новорожденный были доставлены в одну из больниц города. Чуть более чем через час самолет продолжил полет в пункт назначения», — говорится в сообщении.

Согласно данным регионального минздрава, новорожденного доставили из аэропорта в областной перинатальный центр.

«Ребенок находится в отделении новорожденных, состояние удовлетворительное. Вес ребенка при рождении 3,45 кг. Медицинская эвакуация роженицы и младенца прошла без осложнений», — отметили там.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что в Новосибирске сел самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, который летел из Томска в Москву. Отмечалось, что посадка была совершена по решению экипажа.

До этого, 6 ноября, самолет Airbus A-330, выполнявший рейс из Анталии, совершил посадку в Москве. Перед приземлением в Шереметьево экипаж доложил о срабатывании сигнализации отказа одного из двигателей.

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