Сборная России обыграла команду Эквадора в матче Кубка Дэвиса

Даниил Медведев принес победу команде РФ на Кубке Дэвиса. Теннисист обыграл Эмилио Гомеса со счетом 6:0, 6:2. Россияне досрочно обыграли команду Эквадора, передает телеканал «Известия». Последняя встреча в матче ничего не решала. Но в парном разряде мы тоже победили в трех сетах. Андрей Рублев и Аслан Карацев обыграли эквадорский дуэт Диего Идальго и Гонсало Эскобара. В следующем матче Кубка Дэвиса наша команда встретится с испанцами.

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