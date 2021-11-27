Стали известны подробности банкета в Прокопьевске во время ЧП на шахте

Талиген Адамов, автор видео с корпоративом в честь назначения мэра города Прокопьевска Вячеслава Старченко, в беседе с «Известиями» поделился подробностями об этом мероприятии, проходившем 25 ноября, в день ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная».

Банкет начался около 15:00, а закончился примерно в 18:30, тогда как трагедия на шахте в том же регионе произошла утром.

Адамов подчеркнул, что город на 80% состоит из людей, которые так или иначе связаны с угольной промышленностью.

«Люди позвонили, сказали, что намечается праздник. А в регионе объявлен трехдневный траур по случаю гибели шахтеров, а также спасателей. Мы выехали туда, чтобы проверить информацию о банкете, а там стояла охрана на посту. Они действовали непрофессионально, в какой-то момент один из охранников пошел покурить, а дверь забыл закрыть. Ну мы воспользовались, и зашли внутрь, и всё сняли», — рассказал «Известиям» Адамов.

Корпоратив проходил в кафе «Лагуна», которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина.

«Мэра на тот момент, когда мы вошли в помещение, на банкете не было. Видимо, он уже покинул помещение, может, в туалете сидел. Я не утверждаю. Но там были другие люди, депутаты», — отметил Талиген Адамов.

В кадр попали в том числе действующий депутат городского совета от «Единой России» Александр Григорьев и женщина, «похожая на председателя городского совета Наталью Бурдину».

Сам мэр Прокопьевска Вячеслава Старченко опроверг «Известиям» факт торжества в свою честь и своего присутствия на нем.

Ранее сообщалось, что праздничный банкет устроила администрация Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек.

Видеоролик с корпоратива появился в сети. Как отметил глава Кузбасса Сергей Цивилев, подобный поступок сложно описать словами. 26 ноября он отправил Вячеслава Старченко в отставку с поста мэра Прокопьевска.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.