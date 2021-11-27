Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Неизвестный с ножом застрелен при попытке попасть на военный объект в США
Общество
Гинцбург назвал безопасной для детей назальную вакцинацию от COVID-19
Мир
Байден рассказал о возможном разговоре с Путиным и Зеленским в ближайшее время
Спорт
Овечкин по количеству хет-триков вышел на шестое место в истории НХЛ
Интернет
Дуров запустил опрос касательно присутствия Telegram на устройствах Apple
Армия
В Подмосковье начали изготавливать серию ракет «Циркон» для ВМФ России
Мир
Третий самолет с беженцами из Ирака вылетел из Минска
Общество
Пушков заявил о присутствии только двух гендеров в истории балета
Мир
Американский композитор Сондхайм умер в возрасте 91 года
Мир
Британия заявила о большей «угрозе» России в сравнении с исламизмом

Стали известны подробности банкета в Прокопьевске во время ЧП на шахте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Талиген Адамов, автор видео с корпоративом в честь назначения мэра города Прокопьевска Вячеслава Старченко, в беседе с «Известиями» поделился подробностями об этом мероприятии, проходившем 25 ноября, в день ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная».

Банкет начался около 15:00, а закончился примерно в 18:30, тогда как трагедия на шахте в том же регионе произошла утром.

Адамов подчеркнул, что город на 80% состоит из людей, которые так или иначе связаны с угольной промышленностью.

«Люди позвонили, сказали, что намечается праздник. А в регионе объявлен трехдневный траур по случаю гибели шахтеров, а также спасателей. Мы выехали туда, чтобы проверить информацию о банкете, а там стояла охрана на посту. Они действовали непрофессионально, в какой-то момент один из охранников пошел покурить, а дверь забыл закрыть. Ну мы воспользовались, и зашли внутрь, и всё сняли», — рассказал «Известиям» Адамов.

Корпоратив проходил в кафе «Лагуна», которым руководит экс-депутат городского совета Мавлиха Хуснуллина.

«Мэра на тот момент, когда мы вошли в помещение, на банкете не было. Видимо, он уже покинул помещение, может, в туалете сидел. Я не утверждаю. Но там были другие люди, депутаты», — отметил Талиген Адамов.

В кадр попали в том числе действующий депутат городского совета от «Единой России» Александр Григорьев и женщина, «похожая на председателя городского совета Наталью Бурдину».

«Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул»
Кто виноват в трагедии на «Листвяжной» и что происходит в Кемеровской области на второй день после взрыва

Сам мэр Прокопьевска Вячеслава Старченко опроверг «Известиям» факт торжества в свою честь и своего присутствия на нем.

Ранее сообщалось, что праздничный банкет устроила администрация Прокопьевска по случаю назначения чиновника на пост мэра. Заранее запланированное застолье не отменили, несмотря на трагедию на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек.

Видеоролик с корпоратива появился в сети. Как отметил глава Кузбасса Сергей Цивилев, подобный поступок сложно описать словами. 26 ноября он отправил Вячеслава Старченко в отставку с поста мэра Прокопьевска.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области произошло задымление. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро спасателей. Продуктами горения отравились 67 человек, из них 39 госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021