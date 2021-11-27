Катя Лель прокомментировала свое отношение к вакцинации

Певица Катя Лель заявила в пятницу, 26 ноября, что не призывает отказываться от прививок, но считает, что вакцинация должна быть добровольной.

«Вакцинация — это дело добровольное, как сказал наш президент, и я с ним абсолютно согласна. Я никогда не агитировала и не призывала кого-либо отказаться от этой процедуры, это должен быть свободный выбор каждого человека», — написала певица на своей странице в Instagram.

24 ноября поп-артистку в числе прочих противников вакцинации от коронавируса врачи пригласили в больничную «красную зону».

В октябре Катя Лель назвала глобальную вакцинацию от коронавируса «стерилизацией», заявив, что данный процесс чреват будущим вымиранием поколения.

После этого российская и советская актриса, кинорежиссер Светлана Дружинина ответила на антипрививочные реплики певицы Кати Лель и высказалась за принудительную вакцинацию, которая введена в Индии и Китае, но, по ее словам, «деликатно отложена» российским президентом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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