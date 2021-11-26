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США и Украина обсудили меры по «снижению напряженности» на границе с РФ
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США и Украина обсудили меры по «снижению напряженности» на границе с РФ

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком дипломатические усилия по «снижению напряженности» на российско-украинской границе. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает Белый дом.

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Информация о концентрации российских сил у границы не подтверждается

«Салливан поговорил сегодня с Ермаком о последних событиях. Они обсудили общие обеспокоенности российской военной активностью у украинских границ и жесткую риторику в отношении Украины. Они согласились, что все стороны должны преследовать дипломатические усилия для снижения напряженности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Салливан подтвердил приверженность США территориальной целостности и суверенитету Украины.

22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

В тот же день постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряженности на границе России с Украиной нет, российские войска осуществляют передвижения на своей территории.

Тогда же вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что РФ никогда не использовала и не будет использовать свои Вооруженные силы на юго-востоке Украины.

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы угроза нападения России на Украину нарастает с приближением холодов. Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах.

В ответ на его слова украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что это фейк или политическая игра. Эксперт посчитал, что задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ и прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры к рубежам РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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