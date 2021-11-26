Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга за газ
Мир
Зеленский заявил об отсутствии вероятности путча на Украине
Общество
Родственникам погибших на шахте в Кузбассе выплатят по 250 тыс. рублей
Наука
Последний модуль российского сегмента МКС пристыковался к станции
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель
Мир
Страны НАТО обсудят миграционный кризис на границе Польши
Мир
Зеленский заявил о передаче РФ через Турцию списка на обмен удерживаемых лиц
Мир
Эрдоган обвинил внешние силы в падении курса нацвалюты
Общество
Более 50 административных дел возбудили после проверки шахт в Кузбассе
Мир
Алиев и Пашинян выразили готовность начать делимитацию границы

Зеленский сообщил о готовящемся на Украине госперевороте 1 декабря

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, сообщил, что получил информацию о планируемом 1–2 декабря государственном перевороте в стране.

По словам украинского лидера, в его распоряжении находятся звуковые материалы. На записи якобы представители России и Украины обсуждают участие в указанном мероприятии бизнесмена Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов.

Призрак бунта: почему Верховный суд Украины выступил против Зеленского
Опального главу Конституционного суда восстановили в должности

Однако Зеленский обратил внимание на то, что развитие подобных событий, участие в которых принимает именно Ахметов, маловероятно. Президент Украины добавил, что бизнесмен не мог участвовать в заговоре против властей, передает «Газета.Ru».

«Я в госперевороты не верю, как и не верю, что Ахметов в это прям побежит», — заключил Зеленский.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее в этот день указал, что киевские власти не могут определиться, кого поставить «во главу угла» — Россию или Ахметова. Он подчеркнул, что заявление Зеленского — это очередной бред и фейки.

Накануне бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко сообщил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Однако президент Украины 26 ноября указал, что данная информация не соответствует действительности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021