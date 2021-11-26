Зеленский сообщил о готовящемся на Украине госперевороте 1 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу, 26 ноября, сообщил, что получил информацию о планируемом 1–2 декабря государственном перевороте в стране.

По словам украинского лидера, в его распоряжении находятся звуковые материалы. На записи якобы представители России и Украины обсуждают участие в указанном мероприятии бизнесмена Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов.

Однако Зеленский обратил внимание на то, что развитие подобных событий, участие в которых принимает именно Ахметов, маловероятно. Президент Украины добавил, что бизнесмен не мог участвовать в заговоре против властей, передает «Газета.Ru».

«Я в госперевороты не верю, как и не верю, что Ахметов в это прям побежит», — заключил Зеленский.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий ранее в этот день указал, что киевские власти не могут определиться, кого поставить «во главу угла» — Россию или Ахметова. Он подчеркнул, что заявление Зеленского — это очередной бред и фейки.

Накануне бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко сообщил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Однако президент Украины 26 ноября указал, что данная информация не соответствует действительности.