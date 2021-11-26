Зеленский опроверг введение военного положения на Украине

Информация о введении военного положения на Украине не соответствует действительности. Об этом заявил в пятницу, 26 ноября, президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

О соответствующих планах главы государства заявил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко 24 ноября. По его словам, военное положение будет введено на два месяца с целью контроля за СМИ.

«Смотрите, что сделал господин Ляшко? Сказал, что с 1 числа (декабря. — Ред.) будет военное положение. Зачем он это говорит? Какое военное положение? Он понимает, что происходит с рынками, не хочу говорить о деталях, потому что люди могут не воспринять такую информацию», — отметил Зеленский.

Президент обратил внимание на то, что минфин выходит на международные рынки для привлечения средств. Зеленский подчеркнул, что после фразы «военное положение» граждане начинают бояться, инвесторы уходят, а цена акций страны падает.

Накануне экс-депутат Госдумы, политолог Руслан Бальбек в беседе с «Известиями» отметил, что политический рейтинг украинского лидера можно назвать балансировкой на канате, и, стремясь удержаться у власти, он делает несуразные движения и «хватается за воздух».

Спустя день советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк подчеркнул, что власти Украины не планируют вводить военное положение в стране с 1 декабря. По его словам, подобные заявления являются фейком, которые впоследствии подхватили некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание.