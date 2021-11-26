«Спутник V» проверят на эффективность к новому виду COVID-19

«Спутник V» смогут адаптировать под новый вид COVID-19, об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций. Ученые оценят действие препаратов по отношению к новому штамму, сообщает телеканал «Известия». В РФПИ также отметили, что «Спутник V» считается самым эффективным против мутаций. Вскоре опубликуют результаты исследований. Новый вид COVID-19 обнаружен в Африке, у туристов в Израиле и Гонконге.

Канал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.