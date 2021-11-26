Зеленский нашел виновных в потере Украиной Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в «потере» страной Донбасса. Об этом политик заявил 26 ноября в ходе пресс-конференции в Киеве.

По его мнению, бывший руководитель является одним из должностных лиц, виновных в произошедших событиях. При этом вина, как полагает Зеленский, лежит и на Александре Турчинове, исполнявшем обязанности главы государства в 2014 году.

«Вот и всё. Это мое мнение и, уверен, мнение большинства украинцев», — сказал украинский лидер.

Также Зеленский назвал ложной информацию о введении военного положения в стране с 1 декабря на два месяца. О соответствующих планах главы государства с целью контроля за СМИ заявил экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко 24 ноября.

25 ноября экс-депутат Госдумы, политолог Руслан Бальбек в беседе с «Известиями» отметил, что политический рейтинг Зеленского можно назвать балансировкой на канате, и, стремясь удержаться у власти, он делает несуразные движения и «хватается за воздух».

Крым вошел в состав России по результатам всеобщего референдума в 2014 году. За присоединение тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Украина и ряд других государств не признают итоги голосования. Киев считает Крым своей территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма в соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с РФ. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Киев проводит военную операцию на Донбассе с 2014 года. Жители Юго-Востока Украины отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.