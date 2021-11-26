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Тюменские ученые создадут цифровую программу восстановления после COVID-19

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Проект цифрового сервиса «ЗдравBOX», помогающий в реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, разработали ученые Тюменского государственного университета (ТГУ) и Тюменского государственного медицинского университета (ТГМУ). Об этом 26 ноября сообщает Миннауки.

«Реабилитация после коронавируса необходима каждому»
Профессор Елена Гусакова — о том, почему на восстановление пациентов могут потребоваться годы

Проректор ТГУ Андрей Латышев отметил, что это актуальная разработка, так как в регионе уже более 60 тыс. человек перенесли коронавирус, и многие из них нуждаются в реабилитации.

«Из числа тех, кто переболел COVID-19, 80% нуждаются в реабилитационных мероприятиях. Сократить количество жертв пандемии мы можем уже сегодня, если, наряду с другими принимаемыми масштабными мерами, изменим отношение к здоровью и начнем активно применять современные цифровые технологии в региональных медицинских системах здравоохранения. В этом заключается серьезная миссия наших ученых и исследователей, которые готовы проводить внедрение уникальных разработок на производстве», ― сказал Латышев.

Руководитель проекта Елена Ягудина рассказала, что сервис «ЗдравBOX» основывается на клинических данных пациента и помогает сформировать варианты персонифицированной комплексной реабилитации в рамках действующей системы обязательного медицинского страхования.

Реализация проекта началась в регионе с введения программы дополнительного профессионального образования «Адаптивные методы физической культуры лиц с постковидным синдромом».

«Обучение специалистов в сфере немедицинской реабилитации позволит решать такие актуальные медицинские задачи, как уменьшение у пациентов, перенесших COVID-19, симптомов одышки, улучшение памяти, внимания, мышления, а также повышение переносимости физической нагрузки», ― сказала Ягудина.

27 октября замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что для восстановления обоняния после перенесенного коронавируса помогут эфирные масла и парфюмерия, имеющие ярко выраженный аромат.

Российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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