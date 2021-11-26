Нутрициолог назвала дешевый продукт для улучшения пищеварения

Для улучшения пищеварения необходимо включить в свой рацион питания яичный желток. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказала нутрициолог Ирина Степная.

Эксперт пояснила, что яичные желтки входят в число лидеров по содержанию белка. По ее словам, для того, чтобы улучшить работу желудочно-кишечного тракта, необходимо употреблять два желтка в день.

Она отметила, что для лучшего усвоения этого продута его необходимо добавлять в различные блюда, например, в овощные, рыбные и мясные запеканки.

«Для вкусной запеканки понадобится: 300 граммов брокколи, два яичных желтка, 30 граммов сыра, 50 мл молока, соль, перец. Способ приготовления: в форму для запекания положить соцветия брокколи. Залить смесью желтков с молоком. Сверху натереть сыр. Посолить и поперчить. Запекать в духовке 30 минут при температуре 200 градусов», — поделилась рецептом Степная с «РИА Новости».

23 мая диетолог Елена Кален рассказала, что авокадо является идеальным продуктом для улучшения работы желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, авокадо содержит множество витаминов и минералов, в особенности калий. Оно помогает при воспалениях, отвечает за укрепление иммунитета и снижает риск развития артрита. Кроме того, в нем есть антиоксиданты, которые способствуют процессам омоложения и похудения.