Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Экс-депутат Госдумы Сопчук объявлен в международный розыск
Мир
Лукашенко заявил об отсутствии намерения политизировать проблемы беженцев
Общество
Путин подписал указ о награждении работавших на шахте «Листвяжная» спасателей
Мир
В Польше рассказали о сотнях мигрантов в аэропорту Минска
Общество
Шахтеры «Листвяжной» в Кузбассе до трагедии жаловались на высокий уровень метана
Общество
В России за сутки зафиксировано 34 690 случаев COVID-19
Общество
Моргенштерн не будет проводить концерты в России в ближайшее время
Общество
Дело о гибели людей в шахте «Листвяжная» передали в центральный аппарат СК
Мир
Великобритания перебросит военную технику в ФРГ на случай «войны с Россией»
Мир
В Израиле выявили первый случай инфицирования новым штаммом COVID-19

Нутрициолог назвала дешевый продукт для улучшения пищеварения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для улучшения пищеварения необходимо включить в свой рацион питания яичный желток. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказала нутрициолог Ирина Степная.

Скрытая угроза: диетологи назвали вредные для организма полезные продукты
Чем могут быть опасны тунец, йогурт и чеснок

Эксперт пояснила, что яичные желтки входят в число лидеров по содержанию белка. По ее словам, для того, чтобы улучшить работу желудочно-кишечного тракта, необходимо употреблять два желтка в день.

Она отметила, что для лучшего усвоения этого продута его необходимо добавлять в различные блюда, например, в овощные, рыбные и мясные запеканки.

«Для вкусной запеканки понадобится: 300 граммов брокколи, два яичных желтка, 30 граммов сыра, 50 мл молока, соль, перец. Способ приготовления: в форму для запекания положить соцветия брокколи. Залить смесью желтков с молоком. Сверху натереть сыр. Посолить и поперчить. Запекать в духовке 30 минут при температуре 200 градусов», — поделилась рецептом Степная с «РИА Новости».

23 мая диетолог Елена Кален рассказала, что авокадо является идеальным продуктом для улучшения работы желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, авокадо содержит множество витаминов и минералов, в особенности калий. Оно помогает при воспалениях, отвечает за укрепление иммунитета и снижает риск развития артрита. Кроме того, в нем есть антиоксиданты, которые способствуют процессам омоложения и похудения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021