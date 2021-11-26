Королевский балет Великобритании изменил сцену «Щелкунчика»

Королевский балет Великобритании изменил сцену из классического «Щелкунчика», сообщает телеканал «Известия».



Арабский танец «Кофе» исполнили два танцора вместо четырех. Как пишет газета The Telegraph, правки в постановку внесли, чтобы избежать намеков на гарем. Руководство стремится создать для зрителей инклюзивную атмосферу. Труппа регулярно пересматривает классический репертуар. Артисты считают, что балет должен быть актуален для широкой аудитории.

Недавно сцену в «Щелкунчике» поменял и Шотландский балет. Из китайского танца «Чай» вычеркнули элементы «расизма».

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