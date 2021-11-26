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За неделю 35 самолетов и шесть беспилотников вели разведку у границ РФ

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Российские радиолокационные станции (РЛС) за минувшую неделю выявили 41 летательный аппарат у границ страны, следует из данных Минобороны РФ, опубликованных в пятницу, 26 ноября, на сайте газеты «Красная звезда».

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«35 самолетов-разведчиков и шесть разведывательных БПЛА иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — сообщает ведомство.

Отмечается, что нарушения государственной границы России допущено не было.

При этом Вооруженные силы РФ три раза поднимали в воздух истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил для сопровождения иностранных самолетов-разведчиков.

12 ноября в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи границ России продолжает расти. За сутки над Черным морем были зафиксированы шесть полетов разведсамолетов альянса.

Несколькими днями ранее российское оборонное ведомство обнаружило над Черным морем самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США. Лайнер приблизился к границам РФ на 35 км. В тот же день в российском военном ведомстве сообщили, что действия США связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

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