Ростехнадзор выявил в 2021 году более 900 нарушений в работе шахты «Листвяжная»

Представители Ростехнадзора в текущем году выявили на шахте «Листвяжная» в Кузбассе свыше 900 нарушений. Ее работа за этот период приостанавливалась девять раз. Об этом 25 ноября сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Андрей Виль.

«За 2021 год на шахте было проведено 127 проверок, в ходе которых выявлено 914 нарушений. Также девять раз применялась приостановка. Общая сумма штрафов при этом составила более чем 4 млн рублей», — написал он в посте.

Виль добавил, что, согласно данным Ростехнадзора, последний случай гибели на «Листвяжной» произошел около пяти лет назад и был связан с нарушениями техники безопасности.

Ранее в четверг замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин заявил, что причиной ЧП на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, по предварительным данным, стал взрыв метана. По его словам, авария была обусловлена появлением искры, повлекшей за собой взрыв и динамический удар, в результате которых люди получили травмы и уже не смогли выбраться на поверхность.

Ранее в четверг сообщалось, что число пострадавших в результате задымления в шахте возросло до 51. Отмечалось, что амбулаторное лечение в настоящее время проходят 13 пострадавших, а еще 38 человек госпитализированы.

Утром 25 ноября в поселке городского типа Грамотеинский города Белово произошло задымление на шахте «Листвяжная». На тот момент в забое находились 285 шахтеров, из которых на поверхность удалось вывести 239. По последним данным, в результате ЧП погибли 11 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.