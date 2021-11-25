Роботы-воспитатели появились в детских садах Южной Кореи

В Сеуле запустили пилотный проект по применению роботов в детских садах. Андроиды помогают детям петь, танцевать и дают уроки по приемам кунг-фу. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает The Guardian.

По словам представителя мэрии южнокорейской столицы Хана Дона Сога, таким образом несовершеннолетних готовят к высокотехнологичному будущему.

Всего в детские сады Сеула привезли 300 роботов Alpha Mini, которые используют в качестве наглядного пособия.

«В будущем очень важно знать, как управлять искусственным интеллектом и связанными с ним инструментами», — объяснил Хан Дон Сог.

Он добавил, что накопленный в детских садах опыт остается на всю жизнь, поэтому именно сейчас воспитанники учатся заниматься и общаться с роботами.

Пока андроиды работают в группах с детьми от четырех до пяти лет. Воспитанники детских садов очень довольны тем, что «маленький учитель» выполняет их приказы. Они рассказали, что когда им хочется танцевать, они просят робота включить музыку и повторяют за ним движения, сообщает телеканал «360».

Ранее, 17 октября, сообщалось, что роботы, подключенные к порталу «Госуслуги», начнут работать в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Они будут проверять у переболевших COVID-19 и привитых посетителей наличие QR-кодов, передает НСН.