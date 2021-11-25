Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Вучич сообщил о продлении Россией цены на газ для Сербии
Общество
В Татарстане выдадут QR-код получившим первый компонент вакцины
Мир
Белоруссия сообщила о совместном с Россией патрулировании границы
Общество
«Спутник V» показал лучшую на фоне других вакцин эффективность в Венгрии
Мир
Меркель призвала страны ЕС продемонстрировать единство по ситуации на Украине
Мир
Москва и Минск сформируют группу по расследованию геноцида в годы войны
Культура
Группа «Руки вверх» выпустит коллекцию NFT
Мир
Польша предложила НАТО расширить военное присутствие на восточном фланге
Мир
ЕК предложила разрешить въезд переболевшим COVID-19 и привитым одобренными вакцинами
Общество
Всем пострадавшим на шахте в Кузбассе окажут необходимую помощь
Сюжет:

В Чехии введут режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Чехии с 26 ноября введет в республике на 30 дней режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает газета Mladá fronta DNES со ссылкой на неназванного члена кабмина.

Взлет падений: в ЕС усиливают меры безопасности из-за COVID
Как вирусологи объясняют новую вспышку, несмотря на высокий уровень вакцинации в регионе

Издание отмечает, что в ближайшее время состоится пресс-конференция и.о. премьер-министра Андрея Бабиша на тему новых принятых властями мер санитарно-эпидемической безопасности.

Накануне вице-премьер Словакии Рихард Сулик сообщил о решении правительства ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун из-за сложной эпидемиологической ситуации. Будет установлен запрет на выход из дома в ночное время, отменены массовые мероприятия в сфере культуры и спорта, закрыты предприятия общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости.

В Австрии с 22 ноября вступил в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса. Уточняется, что в рамках ограничительных мер гражданам будет разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни (например, покупок в магазине), прогулки и обращения в медицинские учреждения.

17 ноября «Известиям» в региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что в Европе в настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей. Представители организации подчеркнули необходимость соблюдения таких мер, как безопасная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021