В Чехии введут режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом

Правительство Чехии с 26 ноября введет в республике на 30 дней режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает газета Mladá fronta DNES со ссылкой на неназванного члена кабмина.

Издание отмечает, что в ближайшее время состоится пресс-конференция и.о. премьер-министра Андрея Бабиша на тему новых принятых властями мер санитарно-эпидемической безопасности.

Накануне вице-премьер Словакии Рихард Сулик сообщил о решении правительства ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун из-за сложной эпидемиологической ситуации. Будет установлен запрет на выход из дома в ночное время, отменены массовые мероприятия в сфере культуры и спорта, закрыты предприятия общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости.

В Австрии с 22 ноября вступил в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса. Уточняется, что в рамках ограничительных мер гражданам будет разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни (например, покупок в магазине), прогулки и обращения в медицинские учреждения.

17 ноября «Известиям» в региональном бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что в Европе в настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей. Представители организации подчеркнули необходимость соблюдения таких мер, как безопасная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.