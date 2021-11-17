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В ВОЗ назвали европейский регион эпицентром пандемии

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В настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей в Европе. Об этом «Известиям» заявили в региональном бюро ВОЗ.

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«Европейский регион снова стал эпицентром пандемии. Есть ряд объяснений: «Дельта»-штамм с высоким уровнем заразности, невакцинированные люди или с ослабленным иммунитетом, мероприятия в помещениях из-за холодной погоды», — заявили «Известиям» в пресс-службе регионального бюро ВОЗ.

При этом в Европе вакцинная кампания протекает достаточно успешно. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), на территории ЕС и Европейского экономической зоны (ЕЭЗ) привиты 64,9% населения. В ECDC «Известиям» заявили, что вакцинация является приоритетным способом борьбы с пандемией, но нужно усилить ограничительные меры для снижения передачи вируса.

«Особенно это касается уязвимых лиц с высоким риском тяжелого протекания болезни», — заявили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Представители ВОЗ в беседе с «Известиями» отметили, что необходимо вновь соблюдать такие меры, как социальная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.

Тем временем в Австрии уже ввели локдаун для невакцинированных, в Германии власти обсуждают новые ограничения.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Взлет падений: в ЕС усиливают меры безопасности из-за COVID»

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