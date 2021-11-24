В Словакии с 25 ноября введут двухнедельный локдаун

Правительство Словакии из-за сложной эпидемиологической ситуации приняло решение ввести с 25 ноября на две недели общенациональный локдаун. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил журналистам вице-премьер страны Рихард Сулик.

«Локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время, отмену массовых мероприятий в сфере культуры и спорта, закрытие предприятий общепита и служб, а также магазинов, кроме тех, которые торгуют предметами первой необходимости. При этом для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших им список таких магазинов будет расширен», — заявил Сулик.

22 ноября сообщалось, что в Словакии за последнюю неделю выявили 1265 заболевших COVID-19 в пересчете на 100 тыс. человек населения. Отмечалось, что страна вышла в мировые лидеры по числу новых пациентов с коронавирусом.

В Австрии с 22 ноября, вступил в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса. Уточняется, что в рамках ограничительных мер гражданам будет разрешено покидать жилье только в случае поездки на работу, удовлетворения основных потребностей повседневной жизни (например, покупок в магазине), прогулки и обращения в медицинские учреждения.

17 ноября «Известиям» в региональном бюро ВОЗ рассказали, что в Европе в настоящий момент наблюдается стремительный рост заболеваемости, госпитализаций и смертей в Европе. Представители организации подчеркнули необходимость соблюдения в Европе таких мер, как безопасная дистанция, ношение масок и регулярная гигиена рук.